Spakenburg wil fans confronteren met homofobe spreekkoren, PSV is woest

Spakenburg is van plan om de eigen supporters te confronteren met hun gedrag tijdens het verloren bekerduel met PSV. Xavi Simons was dinsdag het mikpunt van homofobe spreekkoren. PSV heeft een boze brief naar de KNVB gestuurd.

"Ook ons is het opgevallen dat er gisteren spreekkoren zijn geweest; we zijn niet doof. In zo'n geval is de scheidsrechter leidend om het duel al dan niet stil te leggen", zegt Spakenburg-voorzitter Marc Schoonebeek een dag later tegen de NOS.

"We hebben niet de technologie om precies te kunnen terugzien wie wat heeft geroepen, maar we weten wel ongeveer uit welke hoek het komt", zegt Schoonebeek, die de daders wil opsporen. "We gaan die jongens daarmee confronteren en dan moet daar vervolgens iets uit komen."

De Tweede Divisionist verloor de halve finale tegen de nummer drie van de Eredivisie met 1-2. Spakenburg-supporters richtten zich met spreekkoren tijdens de wedstrijd op Simons. Ze zongen meerdere keren "Xavi Simons is homo". Directieleden van PSV kregen op de tribune ook te maken met dat soort teksten en andere verwensingen.

Scheidsrechter Jeroen Manschot liet de beslissing om al dan niet verder te spelen over aan de negentienjarige Simons. De aanvaller van PSV vond het niet nodig om de wedstrijd stil te leggen.

Feest bij PSV-spelers Patrick van Aanholt en Xavi Simons na de zege op PSV. Foto: Pro Shots

PSV schrijft boze brief naar KNVB

PSV heeft de KNVB een boze brief geschreven over de gebeurtenissen in Spakenburg. "Wij hebben beschreven wat er is gebeurd en hoe wij ertegenaan kijken", meldt een woordvoerder van de club uit Eindhoven.

De Eindhovense club is vooral boos omdat Simons halverwege februari in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht ook al met homofobe spreekkoren werd geconfronteerd.

PSV weigerde eerder dit seizoen een schikkingsvoorstel van de KNVB. Het moest 20.000 euro betalen vanwege antisemitische spreekkoren tijdens de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax. De Brabanders wilden de boete niet betalen omdat ze vinden dat de bond met twee maten meet en niet optreedt tegen homofobe spreekkoren. Na een oordeel van de tuchtcommissie kwam de boete uit op 12.500 euro.

De PSV-leiding heeft de directie van Spakenburg dinsdag aangesproken op de gebeurtenissen. Voorzitter Schoonebeek bood daarop excuses aan.

Er waren ruim zesduizend toeschouwers aanwezig op Sportpark De Westmaat. Foto: Getty Images

Blankenstein Foundation betreurt negeren homofobe spreekkoren

De John Blankenstein Foundation reageerde teleurgesteld op de beslissing om niet in te grijpen tijdens het duel. "Supporters kunnen op z'n minst op hun gedrag worden aangesproken", zegt de stichting, die zich inzet voor acceptatie van mensen uit de lhbtiq+-gemeenschap in de sport.

Het bestuur zei niet voor het eerst dat het tijd wordt dat een wedstrijd bij dergelijke spreekkoren wordt onderbroken. "Om mensen aan het denken te zetten. De wedstrijd werd gisteren bijgewoond door 6.300 supporters en liefst 1,4 miljoen mensen zagen het duel op tv. Ook voor hen waren de spreekkoren goed te horen. Zolang er niets tegen dit gedrag wordt gedaan, blijft het klimaat in de voetbalwereld onveilig voor lhbtiq+-mensen. Meer daadkracht van de KNVB en de clubs zelf is nodig."

Simons zelf wilde er niet te veel woorden aan vuilmaken. "We wisten dat het een pittige wedstrijd zou worden en dat de fans erachter gingen staan", sprak hij na de zwaarbevochten overwinning van zijn club.