Fortuna Sittard betaalt achterstallige salarissen, Yilmaz meldt zich op de club

Fortuna Sittard heeft de achterstallige spelerssalarissen over de maand maart betaald. Daarnaast is Burak Yilmaz woensdag weer op de club gezien, zegt een woordvoerder van de Eredivisionist tegen NU.nl.

Dat verhaal werd door algemeen directeur Ivo Pfennings naar het rijk der fabelen verwezen. Hij zei in gesprek met De Limburger dat het om een eenmalig probleem ging, veroorzaakt door onvoorziene kosten in het stadion. Pfennings beloofde dat de salarissen dinsdag alsnog zouden worden overgemaakt en dat is dus gebeurd.

Het was niet de enige kwestie die deze week voor onrust zorgde bij Fortuna. Sterspeler Yilmaz baarde zondagavond opzien met een bericht op sociale media, waarin hij op een vertrek zinspeelde. Die opmerkelijk actie - Yilmaz tekende vorige zomer een meerjarig contract in Sittard - staat overigens volledig los van de spelerssalarissen.

Yilmaz is woensdag 'gewoon' weer op de club gezien. De spelers van Fortuna waren maandag en dinsdag vrij en hervatten woensdagmiddag de training. Het is niet bekend of Yilmaz mee gaat trainen. Naar verluidt gaat de club nog met de Turkse topspits in gesprek om de lucht te klaren.