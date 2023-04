Burak Yilmaz keert terug bij Fortuna Sittard na opmerkelijk afscheidsbericht

De kou tussen Fortuna Sittard en Burak Yilmaz lijkt uit de lucht. De Turkse topspits heeft zich woensdag weer op de training gemeld. Daarnaast heeft de Limburgse Eredivisie-club de achterstallige salarissen over de maand maart betaald.

Het verblijf van Yilmaz in Sittard is sowieso wonderlijk te noemen. De 77-voudig international van Turkije verbaasde afgelopen zomer vriend en vijand door een contract bij Fortuna te tekenen. Het feit dat de Limburgse club in Turkse handen is, speelde ongetwijfeld een rol in die beslissing.