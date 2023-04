Manager Lukaku wijst naar Juventus-fans na rode kaart: 'Racistisch wangedrag'

Inter-spits Romelu Lukaku kreeg dinsdagavond tegen Juventus een rode kaart in het heenduel van de halve finales van het Italiaanse bekertoernooi. Volgens zijn management was er racisme in het spel.

Lukaku mocht in blessuretijd aanleggen voor een strafschop. De 29-jarige Belg schoot de 1-1-eindstand op het bord, maar juichte niet. Hij riep boos een aantal teksten richting het vak met fanatieke Juventus-supporters. Scheidsrechter Davide Massa was daar niet van gediend en gaf hem een tweede gele (en dus rode) kaart.

Het management van Lukaku springt voor hem in de bres. "De racistische uitspraken die Juventus-supporters naar zijn hoofd slingerden, zijn meer dan walgelijk en mogen niet geaccepteerd worden", schrijft Roc Nation Sports International-voorzitter Michael Yormark op Twitter.

"Voor, tijdens en na de benutte strafschop was hij het slachtoffer van vijandig en racistisch wangedrag. Romelu juichte op de manier waarop hij altijd juicht. De scheidsrechter reageerde hierop door hem een tweede gele kaart te geven."

Op videobeelden vanuit het betreffende supportersvak die rondgaan op sociale media, zijn apengeluiden te horen. Daarnaast klinken er verschillende Italiaanse scheldwoorden.

'Het slachtoffer wordt gestraft'

"Romelu verdient excuses van Juventus", vervolgt Yormark. "En ik verwacht dat de voetbalbond dit gedrag van deze groep Juventus-supporters hard veroordeelt. De autoriteiten moeten deze mogelijkheid aangrijpen om racisme tegen te gaan, in plaats van het slachtoffer te straffen."

Lukaku heeft nog niet op het incident gereageerd. Zijn coach Simone Inzaghi denkt ook dat er sprake was van racisme. "Dat lijkt me duidelijk", reageerde de Inter-trainer na afloop. "Zo keken we allemaal naar Romelu's reactie. Zijn manier van juichen is verkeerd begrepen." Inter meldt woensdagochtend achter Lukaku te staan. "We zijn tegen alle vormen van racisme en discriminatie."

Het is niet de eerste keer dat Lukaku in Italië geconfronteerd wordt met racisme. De spits werd in 2019 al eens op een dergelijke manier bejegend door supporters van Cagliari. Ook toen werden er apengeluiden gemaakt.

Na de rode kaart voor Lukaku ontstond een flink opstootje. Hierbij werden ook Juve-middenvelder Juan Cuadrado en Inter-keeper Samir Handanovic van het veld gestuurd. Het drietal is geschorst voor de return op 26 april. De Italiaanse voetbalbond heeft nog niets van zich laten horen.

