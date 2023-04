Na Infantino ook UEFA-voorzitter Ceferin zonder tegenkandidaat herkozen

Aleksander Ceferin is woensdag bij het congres van de UEFA in Lissabon officieel herkozen als voorzitter van de Europese voetbalbond. Dat stond van tevoren al vast, want er had zich geen tegenkandidaat gemeld.

Geïnteresseerden hadden tot begin januari om zich als tegenkandidaat bij de UEFA te melden. Het bleef stil op de burelen van de Europese voetbalbond, waardoor de herverkiezing van Ceferin woensdag niet meer dan een formaliteit was.

De 55-jarige Ceferin is sinds september 2016 voorzitter van de UEFA, waar hij de Fransman Michel Platini opvolgde. Ook Michael van Praag deed toen mee aan de verkiezing, maar de Nederlander kreeg een stuk minder stemmen.

In februari 2019 werd Ceferin voor de eerste keer herkozen. Hij had ook toen geen tegenkandidaat. Ceferin staat normaal gesproken voor zijn laatste termijn. In de statuten van de UEFA staat dat een voorzitter niet langer dan drie termijnen van vier jaar mag aanblijven.

Onlangs werd ook FIFA-voorzitter Gianni Infantino herkozen zonder dat er een stemming aan te pas hoefde te komen. De Zwitser begint net als Ceferin aan zijn derde termijn als voorzitter. Infantino hoopt overigens nog op een vierde termijn, omdat zijn eerste periode geen vier jaar besloeg.

Voordat Ceferin zich in 2016 kandidaat stelde voor het voorzitterschap van de UEFA, was hij preses van de Sloveense voetbalbond. Die functie oefende hij tussen 2011 en 2016 uit.