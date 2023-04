Wéér spreekkoren over Hillsborough-ramp: Chelsea zegt sorry voor gedrag fans

Chelsea heeft excuses aangeboden voor het gedrag van een deel van zijn fans in het thuisduel met Liverpool (0-0). Tijdens de Premier League-wedstrijd waren dinsdagavond spreekkoren over de Hillsborough-ramp te horen.

"Wij veroordelen de ongepaste spreekkoren waar sommige supporters zich schuldig aan hebben gemaakt. Voor zulke hatelijke teksten is geen plaats in voetbal. We bieden iedereen die hierdoor geraakt is onze excuses aan", schrijft Chelsea in een verklaring.

De Hillsborough-ramp gebeurde in 1989. Bij de halve finale van de FA Cup tussen Liverpool en Nottingham Forest, die in het Hillsborough-stadion van Sheffield Wednesday werd gespeeld, brak paniek uit in het vak met Liverpool-fans. In het gedrang kwamen 94 supporters om het leven. Daarnaast raakten honderden fans gewond. Drie van hen overleden later aan hun verwondingen.

De schuld werd aanvankelijk bij de voetbalfans gelegd, maar na lang onderzoek concludeerde een commissie dat falend politieoptreden de ramp had veroorzaakt. In de zomer van 2021 overleed het 97e slachtoffer, dat bij de stadionramp ernstige hersenbeschadiging had opgelopen.

"We weten wat de impact is van die vileine spreekkoren op de mensen die lijden door deze voetbaltragedie. Dit moet stoppen", schrijft Liverpool in een verklaring. Ook de Premier League kwam met een verklaring: "Dit is onacceptabel en dat zullen we blijven benadrukken. We zien dat als prioriteit."