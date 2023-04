Eerste domper Tuchel bij Bayern: 'Spelers zijn mentaal en fysiek vermoeid'

Thomas Tuchel heeft even de tijd nodig om bij te komen van zijn eerste grote teleurstelling als trainer van Bayern München. 'Der Rekordmeister' verloor dinsdagavond door een late penalty van SC Freiburg (1-2) en liep zo een plek in de halve finales van de DFB-Pokal mis.

"Dit is heel teleurstellend. Zeker omdat we op voorsprong stonden en dominant waren. De spelers oogden ook moe, zowel mentaal als fysiek. Daarnaast straalden we niet veel zelfvertrouwen uit", zei Tuchel op zijn persconferentie in de Allianz Arena.

Het Freiburg van doelman Mark Flekken had aan twee oplevingen genoeg om Bayern pijn te doen. Het begon met het geweldige afstandsschot van Nicolas Höfler in de 27e minuut (1-1) en diep in blessuretijd ging het weer mis voor Bayern. Jamal Musiala kreeg de bal in het strafschopgebied op zijn arm geschoten en daardoor kon Lucas Höler van 11 meter de thuisploeg in rouw dompelen.

"Het voelt alsof we door twee schoten verloren hebben", zei een teleurgestelde Tuchel, die twee weken geleden de ontslagen Julian Nagelsmann opvolgde. "In de kleedkamer is het nu heel stil. De spelers wilden dolgraag naar Berlijn om de finale te spelen. Deze uitslag kunnen we niet terugdraaien en dat doet veel pijn."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

De Ligt: 'Dit is heel lastig te accepteren'

Bayern heeft door de verrassende bekeruitschakeling nog twee kansen op een prijs dit seizoen. De regerend landskampioen staat als koploper twee punten los in de Bundesliga. Bovendien zit Bayern nog in de kwartfinales van de Champions League. Daarin nemen de Duitsers het op tegen Manchester City.

Op dit moment zijn de gedachten van de spelers vooral nog bij de wedstrijd tegen Freiburg. "Dit is een ontzettende domper", zei Matthijs de Ligt. "Volgens mij is Freiburg na rust amper op onze helft gekomen. We wilden dit toernooi echt heel graag winnen. Dat we op deze manier uitgeschakeld worden, is heel lastig te accepteren."