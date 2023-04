Spakenburg-speler gaat zijn wereldgoal tegen PSV nog heel vaak terugkijken

SV Spakenburg-speler Dwayne Green liet dinsdag Sportpark De Westmaat ontploffen met een wereldgoal in de nipt verloren halve finale tegen PSV (1-2). Eigenlijk wilde de linksback, die zelden scoort, helemaal niet schieten.

Het was de 59e minuut toen Green de bal van zo'n 35 meter afstand voor zijn voeten kreeg. PSV-verdediger André Ramalho had een hoekschop van SV Spakenburg weggewerkt en Green was de opstomende Xavi Simons net op tijd de baas geweest, waardoor hij wat ruimte had.

"Ik dacht: we houden de bal in bezit, dus laat ik 'm opnieuw inbrengen", zei hij na afloop. "Maar hij kwam zo lekker voor mijn linker dat ik dacht: ik schiet gewoon en kijk wel wat er gebeurt. De keeper stond een beetje voor zijn goal. Ik had dat wel gezien en hoopte dat het schot op tijd zou dalen. En dat deed-ie."

Volg SV Spakenburg Krijg een melding bij nieuwe berichten Blijf met meldingen op de hoogte

Zesduizend Spakenburgers wisten van blijdschap niet waar ze het zoeken moesten nadat het krulschot van Green in de korte hoek van PSV-keeper Joël Drommel plofte. Trainer Chris de Graaf sprong het veld in. Mensen vielen elkaar in de armen. Green had geschiedenis geschreven in de grootste voetbalwedstrijd ooit in Bunschoten-Spakenburg.

Medespelers renden naar Green toe, maar de hoofdpersoon zelf was helemaal niet in extase. "Ik had zoiets van: laten we doorgaan en zo snel mogelijk de 2-2 maken. Nu de wedstrijd klaar is en ik al die berichtjes op mijn telefoon heb gezien, besef ik wel dat ik een mooie goal heb gemaakt."

Green kreeg zelfs complimenten van PSV'ers voor zijn treffer. "Ik had een interview met ESPN en daarvoor kwam Xavi Simons langs. Hij zei tegen mij: mooie goal!"

Het schot van SV Spakenburg-speler Dwayne Green viel magistraal binnen achter PSV-keeper Joël Drommel. Foto: Pro Shots

'Het is zonde dat we niet door zijn'

Voor Green is het doelpunt extra bijzonder, omdat hij zelden scoort. Slechts drie keer eerder was de 26-jarige verdediger ooit trefzeker. Die doelpunten maakte hij allemaal voor FC Dordrecht, waar hij van 2018 tot 2020 onder contract stond. Sinds afgelopen zomer speelt hij bij de amateurs van SV Spakenburg. "Ik dacht: ik bewaar mijn mooiste goal ooit voor het mooist denkbare moment. Dit is prachtig!"

Toch was Green niet in euforische stemming toen hij na afloop de pers te woord stond. Hij was licht teleurgesteld omdat de gelijkmaker voor SV Spakenburg ondanks een hectische slotfase uitbleef. Een nieuwe stunt bleef net uit voor de beul van FC Groningen en FC Utrecht, al ging SV Spakenburg eervol ten onder.

"Dit is natuurlijk een avond om nooit te vergeten. Alleen vind ik het toch zonde dat we niet door zijn. We speelden fantastisch en zetten overal druk. De 2-0 kwam te snel na rust (van Patrick van Aanholt, red). Na de 2-1 gingen ze tijd rekken tegen Spakenburg. Zij zijn PSV. Dat zegt wel iets. Ik had dat nooit kunnen bedenken."