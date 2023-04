Van Nistelrooij coachte met foto Thijs Slegers in zak: 'Dat gaf me alle kracht'

PSV-trainer Ruud van Nistelrooij coachte dinsdag tijdens de met 1-2 gewonnen halve finale van het KNVB-bekertoernooi tegen SV Spakenburg met een foto van Thijs Slegers in de binnenzak van zijn jas. De Brabander was maandag bij de uitvaart en putte daar kracht uit de verhalen die hij over de vorige week overleden perschef hoorde.

"Het is geweldig om de bekerfinale te halen. Maar ik ben niet echt in voor feestelijkheden, want ik had dit in mijn binnenzak", vertelde Van Nistelrooij, terwijl hij voor de camera van ESPN een foto van Slegers toonde.

De 46-jarige Slegers overleed acht dagen eerder aan de gevolgen van leukemie en werd maandag begraven. "Ik heb deze foto meegenomen van de begrafenis", vervolgde Van Nistelrooij.

"Mijn hart brak toen ik daar de vrouw, zoon en dochter van Thijs zag. Maar ik hoorde ook over de strijdbaarheid van Thijs. Dat gaf mij vandaag alle kracht en de jongens in het veld ook. Heel veel sterkte voor de familie Slegers."

Ruud van Nistelrooij laat voor de camera van ESPN de foto van Thijs Slegers zien. Foto: ESPN

'Ik bleef heel rustig'

Van Nistelrooij was tevreden over de wijze waarop zijn ploeg speelde op Sportpark De Westmaat, al bleef het tegen de nummer tien van de Tweede Divisie slechts bij 1-2. "Mijn spelers hebben het heel professioneel opgepakt, voor én tijdens de wedstrijd. Je moet hier gewoon winnen. Inpakken en wegwezen."

De trainer zag Érick Guitérrez en Patrick van Aanholt scoren en dacht dat de wedstrijd met 0-2 wel beslist was. Door een afstandschot van Dwayne Green kwam Spakenburg een half uur voor het einde terug tot 1-2, maar dat leidde niet zorgen bij Van Nistelrooij.

"Ik bleef heel rustig, omdat mijn ploeg scherp speelde. We gaven na de 1-2 bijna niets meer weg, alleen maakten we de 1-3 niet. Maar 1-2 is ook genoeg voor een finaleplaats. We hebben gedaan wat we moesten doen."

Het is de negentiende keer dat PSV de bekerfinale heeft bereikt. De Eindhovenaren gaan voor hun elfde eindzege. De tegenstander in de eindstrijd op 30 april in De Kuip wordt Feyenoord of Ajax, die woensdag om 20.00 uur tegenover elkaar staan in de andere halve finale.