PSV-captain De Jong complimenteert Spakenburg: 'Ze maakten het ons moeilijk'

PSV-captain Luuk de Jong vindt dat SV Spakenburg het dinsdag uitstekend heeft gedaan in de halve finale van het KNVB-bekertoernooi, al had hij na rust geen moment het gevoel dat het nog 2-2 zou worden. De titelverdediger won op Sportpark De Westmaat met 1-2 van de nummer tien van de Tweede Divisie.

"Natuurlijk ben ik blij. Als je de finale haalt is dat een heel goede prestatie, ook al doe je dat tegen amateurs", verklaarde De Jong voor de camera van ESPN de vreugde na afloop bij PSV. "Spakenburg speelde ook erg goed. Ze hebben het ons moeilijk gemaakt."

In de hoop als eerste amateurclub ooit de bekerfinale te halen, speelde Spakenburg fel. PSV had meer balbezit en kreeg ook kansen, maar het lukte de tienvoudig bekerwinnaar pas in de 43e minuut om te scoren, via Érick Gutiérrez. Vlak na rust tekende Patrick van Aanholt voor de 0-2.

"Spakenburg had een goed strijdplan en het veld hier was niet in ons voordeel", vervolgde De Jong. "Ze stonden goed, we kwam er moeilijk doorheen. Dat had Spakenburg goed voor elkaar, maar gelukkig maakten wij wel twee goede goals. Dat is het belangrijkste."

Aanvoerders Luuk de Jong en Floris van der Linden voorafgaand aan de halve finale. Foto: Pro Shots

'Leuk voor de fans hier'

Door een wereldgoal van Wimilio Vink in de 59e minuut kwam Spakenburg terug tot 1-2, maar ook daarna waren de beste kansen voor PSV. De Jong maakte zich dan ook geen grote zorgen.

"Het was een fantastisch doelpunt en dat was leuk voor de fans hier. Maar ik had nooit het gevoel dat ze nog een doelpunt zouden maken. Ik denk dat wij verdiend gewonnen hebben. Op naar de finale."

Het is de negentiende keer dat PSV de bekerfinale heeft bereikt. De Eindhovenaren gaan voor hun elfde eindzege. De tegenstander in de eindstrijd op 30 april in De Kuip wordt Feyenoord of Ajax. Die twee rivalen staan woensdag om 20.00 uur tegenover elkaar in de andere halve finale.