PSV opnieuw finalist in KNVB-beker na kleine zege op stuntploeg Spakenburg

PSV heeft zich dinsdag door een kleine overwinning op de amateurs van Spakenburg geplaatst voor de finale van het KNVB-bekertoernooi. De titelverdediger moest op Sportpark De Westmaat flink aan de bak tegen de stuntploeg, maar won wel met 1-2.

In de hoop als eerste amateurclub ooit de finale te halen, probeerde Spakenburg er een vechtwedstrijd van te maken. Dat lukte aardig, maar in de 43e minuut kwam het sterkere PSV dan toch op 0-1 door een treffer van Érick Gutiérrez.

Meteen na rust maakte Patrick van Aanholt de 0-2 en leek het beslist. Door een schitterend afstandsschot van Dwayne Green in de 59e minuut werd het toch weer spannend, maar verder kwam Spakenburg niet. Zo eindigde het bekersprookje van de Tweede Divisie-club, die eerder wel had gestunt tegen FC Groningen en FC Utrecht.

Het is de negentiende keer dat PSV de bekerfinale heeft bereikt. De Eindhovenaren gaan voor hun elfde eindzege. De tegenstander in de eindstrijd op 30 april in De Kuip wordt Feyenoord of Ajax. Die twee rivalen staan woensdag om 20.00 uur tegenover elkaar in de andere halve finale.

Aanvoerders Luuk de Jong en Floris van der Linden vlak voor de halve finale. Foto: Pro Shots

Til mist kansen in beginfase

Er was dinsdagavond plaats voor zesduizend toeschouwers op Sportpark De Westmaat, maar er hadden veel meer mensen bij willen zijn in het vissersdorp. Op voorhand was het ook al een bijzonder duel, want Spakenburg was na IJsselmeervogels in 1975 en VVSB in 2016 pas de derde amateurclub ooit in de halve finales van het bekertoernooi.

Na de stunts tegen FC Groningen en FC Utrecht begon de nummer tien van de Tweede Divisie ook sterk tegen PSV. Guus Til kreeg kansjes in de vijfde en twintigste minuut, maar Spakenburg kwam niet echt in de problemen. Halverwege de eerste helft veerde het thuispubliek op toen een lage voorzet van Luuk Admiraal werd weggewerkt.

Zo leek het felle Spakenburg ondanks ongeveer 80 procent balbezit voor PSV met 0-0 de rust te gaan halen, maar in de 43e minuut ging het alsnog mis. Een voorzet werd door André Ramalho doorgekopt naar Gutiérrez, die de bal binnen werkte (0-1).

Doelpunt Luuk de Jong afgekeurd

In de extra tijd van de eerste helft had Til een flinke kans op de 0-2. Hij miste en dus mocht Spakenburg halverwege nog hopen, maar meteen na rust was alle hoop zo goed als weg. Via Xavi Simons kwam de bal bij de opstomende linksback Van Aanholt, die overtuigend raak schoot in de verre hoek (0-2). Een paar minuten later werd een doelpunt van Luuk de Jong afgekeurd wegens buitenspel.

Door de 0-2-tussenstand werd het steeds stiller op Sportpark De Westmaat, maar dat veranderde door een wereldgoal in de 59e minuut. Spakenburg-verdediger Green pikte een afgeslagen corner op en schoot van een meter of 30 schitterend raak (1-2). De 26-jarige Green werd zo de eerste speler ooit met een doelpunt voor een amateurclub in de halve finales van het bekertoernooi.

Spakenburg mocht weer hopen op een stunt, maar PSV kreeg nog altijd de beste kansen. Joey Veerman schoot naast en Johan Bakayoko ramde de bal op doelman Alessandro Damen. Een kwartier voor tijd liet Bakayako nog een kans liggen.