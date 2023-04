Bayern en De Ligt verrassend uitgeschakeld in beker, drie keer rood bij Juve-Inter

Bayern München is dinsdag in de kwartfinales van de DFB-Pokal verrassend uitgeschakeld door SC Freiburg. De ploeg van doelman Mark Flekken won in München dankzij een penalty diep in blessuretijd: 1-2. Juventus en Internazionale speelden in de Italiaanse beker gelijk in een duel met drie rode kaarten: 1-1.

Dayot Upamecano zette Bayern binnen twintig minuten nog op 1-0. De verdediger ontdeed zich bij een corner van zijn directe tegenstander en verschalkte Flekken met een kopbal.

Bayern kon niet lang genieten van de voorsprong. Nicolas Höfler trok de stand gelijk met een poeier van 25 meter. Het duel stevende af op verlenging, maar diep in blessuretijd maakte Lucas Höler vanaf 11 meter de winnende treffer.

Matthijs de Ligt speelde de hele wedstrijd mee bij Bayern. Daley Blind en Ryan Gravenberch kregen geen speelminuten van de nieuwe trainer Thomas Tuchel.

Eintracht Frankfurt bereikte eerder op de dag de halve finales door een 2-0-zege op Union Berlin. Randal Kolo Muani maakte beide treffers. Voormalig PSV'er Mario Götze was tweemaal de aangever. Danilho Doekhi en Sheraldo Becker stonden in de basis bij Union, dat eerder dit seizoen Ajax uitschakelde in de Europa League.

Woensdag staan de twee andere kwartfinales van de DFB-Pokal op het programma. FC Nürnberg ontvangt om 18.00 uur VfB Stuttgart. Om 20.45 uur gaat Borussia Dortmund op bezoek bij RB Leipzig.

De gemoederen liepen hoog op bij Juventus-Internazionale. Foto: Pro Shots

Vurig einde bij Juventus-Inter

In de eerste halve finale van de Coppa Italia tussen Juventus en Inter leek Juan Cuadrado de 'Oude Dame' in de 83e minuut de zege te bezorgen, maar de ploeg uit Milaan kwam alsnog langszij. De ingevallen Romelu Lukaku benutte diep in blessuretijd een strafschop: 1-1.

Daarna sloeg de vlam in de pan. De Belgische spits vierde zijn goal voor het thuispubliek, waarna een opstootje volgde. Lukaku kreeg zijn tweede gele kaart, terwijl ook Cuadrado en Inter-doelman Samir Handanovic van het veld werden gestuurd.