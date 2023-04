Bayern en De Ligt verrassend uitgeschakeld in beker door late strafschop

Bayern München is dinsdag in de kwartfinales van de DFB-Pokal uitgeschakeld door SC Freiburg. De ploeg van doelman Mark Flekken zegevierde in München door een benutte penalty diep in blessuretijd: 1-2.

Dayot Upamecano zette Bayern binnen twintig minuten nog op 1-0. De verdediger ontdeed zich bij een corner van zijn directe tegenstander en verschalkte Flekken met een kopbal.

Bayern kon niet lang genieten van de voorsprong. Nicolas Höfler trok de stand gelijk met een poeier van 25 meter. Het duel stevende af op verlenging, maar diep in blessuretijd maakte Lucas Höler vanaf 11 meter de winnende treffer.

Matthijs de Ligt speelde de hele wedstrijd mee bij Bayern. Daley Blind en Ryan Gravenberch kregen geen speelminuten van de nieuwe trainer Thomas Tuchel.

Eintracht Frankfurt bereikte eerder op de dag de halve finale door een 2-0-zege op Union Berlin. Randal Kolo Muani maakte beide treffers. Voormalig PSV'er Mario Götze was tweemaal de aangever. Danilho Doekhi en Sheraldo Becker stonden in de basis bij Union, dat eerder dit seizoen Ajax uitschakelde in de Europa League.