FC Twente is dicht bij komst RKC-trainer Oosting na afzegging Peter Bosz

RKC-trainer Joseph Oosting lijkt volgend seizoen aan de slag te gaan bij FC Twente. De nummer vijf van de Eredivisie en de 51-jarige coach zijn naar verluidt dicht bij een akkoord.

Volgens De Telegraaf en AD bevinden de gesprekken tussen Oosting en Twente zich in de afrondende fase. De trainer ligt nog tot medio 2025 vast in Waalwijk, maar zou vanwege een clausule in zijn contract voor enkele tonnen de overstap kunnen maken.

Oosting moet bij Twente de opvolger worden van Ron Jans, die na dit seizoen vertrekt. Twente had eerder Peter Bosz gepolst voor een dienstverband in De Grolsch Veste, maar de 59-jarige coach heeft het aanbod afgewezen .

Oosting is bezig aan zijn tweede seizoen als coach van RKC. In zijn eerste seizoen in Waalwijk werd hij tiende in de Eredivisie. Momenteel bezet RKC knap de achtste plek.