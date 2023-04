Fulham-spits Mitrovic acht duels geschorst omdat hij scheidsrechter duwde

Fulham-spits Aleksandar Mitrovic is dinsdag voor acht wedstrijden geschorst vanwege zijn rode kaart tegen Manchester United in de verloren kwartfinale van de FA Cup (3-1) in maart. De Servische spits gaf onder meer een duw aan scheidsrechter Chris Kavanagh.

De 28-jarige Mitrovic verloor zijn zelfbeheersing in de 72e minuut. Hij was boos over het besluit van Kavanagh om Fulham-aanvaller Willian rood te geven omdat de Braziliaan een schot van Jadon Sancho met zijn arm uit het doel had gehouden.

De gefrustreerde Mitrovic gaf de arbiter met zijn schouder een duw, waarvoor hij rood kreeg. Hij zou zich daarna ook nog verbaal hebben misdragen. Mitrovic kreeg van de Engelse voetbalbond FA ook een geldboete van omgerekend ongeveer 85.000 euro.

Mitrovic mist door de forse schorsing een groot gedeelte van de rest van het Premier League-seizoen. Fulham staat momenteel tiende in de Engelse competitie.

Manager Marco Silva is voor twee duels geschorst vanwege wangedrag in het duel met United. De coach was ook woedend over de beslissingen van de arbitrage. Hij kreeg een boete van 46.000 euro. Fulham zelf moet ook nog een boete van dezelfde hoogte betalen.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.