Europa League-duels Feyenoord met AS Roma definitief zonder uitsupporters

Tijdens de aankomende Europa League-wedstrijden van Feyenoord tegen AS Roma zijn zowel in Rotterdam (13 april) als in Rome (20 april) geen uitsupporters welkom. Dat maakt de Rotterdamse club dinsdag bekend na wekenlange onduidelijkheid hierover.

Burgemeester Roberto Gualtieri van Rome liet eerder al weten geen supporters van Feyenoord in zijn stad te willen ontvangen. "We willen er alles aan doen om de stad Rome en de bevolking te beschermen. We hebben al eens te maken gehad met ernstig geweld", zei Gualtieri.

De burgemeester doelde op rellen in 2015 met aanhangers van Feyenoord, dat toen eveneens een Europa League-wedstrijd tegen Roma speelde. Bij die ongeregeldheden raakte onder meer de monumentale Barcaccia-fontein beschadigd.

Naar aanleiding van een besluit van de Italiaanse autoriteiten om Feyenoord-fans te weren, heeft de UEFA Feyenoord opdracht gegeven om dan ook geen kaarten te verkopen aan supporters van Roma voor de eerste wedstrijd in De Kuip.



De afgelopen periode is er vaak overleg geweest met Roma en UEFA om de opties te bespreken voor de kwartfinales van de Europa League, meldt Feyenoord. Inzet van de club en de gemeente Rotterdam was om uitsupporters aanwezig te laten zijn.