Kökçü gaat Tadic gewoon een hand geven: 'Is veel minder spannend dan het lijkt'

Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökçü gaat zijn collega-aanvoerder Dusan Tadic van Ajax woensdag in De Kuip gewoon een hand geven. Na de Klassieker in de Johan Cruijff ArenA ontstond er ophef, omdat ze elkaar de hand niet hadden geschud. Maar volgens Feyenoord-trainer Arne Slot is dat akkefietje behoorlijk opgeblazen.

"De vijandigheden zijn toen enorm uitvergroot. Het was veel minder spannend dan de buitenwereld doet vermoeden", zei Slot dinsdagmiddag op een persconferentie.

Volgens Slot was onduidelijkheid rond het tossen de aanleiding dat de aanvoerders elkaar geen hand gaven. "Het duurde even voordat Dusan zover was om aan te sluiten bij het tossen. Vervolgens was er een hoop onduidelijkheid over dat Orkun iets anders had gekozen dan dat hij blijkbaar duidelijk had gemaakt. En vanuit dat principe verliep het vervolgens zo dat ze elkaar geen hand gaven."

Tijdens de wedstrijd in De Kuip, waarin de ploegen strijden om een finaleplek in de TOTO KNVB Beker, zal Kökçü als aanvoerder van de thuisspelende ploeg "als eerste zijn hand naar Dusan uitsteken". "Ik zou daar niks spannends van maken", vervolgde Slot, die goed kan begrijpen dat het er op het veld soms stevig aan toe zal gaan.

"Tijdens de wedstrijd worden stevige duels uitgevochten, omdat de ploegen weinig voor elkaar onderdoen. Het zou een beetje gek zijn als ze elkaar de hele wedstrijd schouderklopjes zouden geven. Je bent elkaars tegenstander, maar wel met respect naar elkaar. Zowel uit als thuis heb ik bij beide ploegen ontzettend veel respect gezien. Maar we willen ook allebei ontzettend graag winnen en daar horen stevige duels bij."

Arne Slot verwacht dat Feyenoord en Ajax woensdag weinig voor elkaar zullen onderdoen. Foto: Getty Images

Feyenoord met relatief fitte selectie tegen Ajax

Feyenoord werkt met een relatief fitte selectie toe naar de bekerkraker tegen Ajax. Alleen Lutsharel Geertruida, Quinten Timber en de al langer geblesseerde Justin Bijlow zijn er niet bij. Doelman Bijlow, die maanden last had van een polsbreuk, heeft al wel weer een aantal trainingen meegedaan.

"We weten dat hij heel snel weer op niveau kan komen", zei Slot, die zeer tevreden is over de manier waarop Timon Wellenreuther de afgelopen maanden het doel van zijn ploeg verdedigt. "Hij begon met geen fouten maken en heeft tegen Ajax en Sparta heel lastige ballen gepakt. Maar als Justin weer helemaal fit is, dan is hij onze eerste doelman."

Slot, die eerder dit seizoen in De Kuip met 1-1 gelijkspeelde tegen Ajax en vorige maand in Amsterdam met 2-3 won, verwacht een zinderende wedstrijd in De Kuip. "De beker is een prijs die we ontzettend graag willen winnen", vertelde de trainer van de koploper, die in de Eredivisie acht punten voorsprong op Ajax heeft.

"We spelen thuis, voor onze eigen supporters tegen Ajax. Dus ja, er is ongelooflijk veel aanleiding om die wedstrijd agressief en fanatiek te gaan spelen en die wedstrijd supergraag te willen winnen. Maar dat zal voor de tegenstander niet anders zijn. Twee keer was het behoorlijk gelijkwaardig. Het lijkt aannemelijk om te verwachten dat het de derde keer ook zo gaat zijn, maar helemaal zeker weet je dat natuurlijk nooit."