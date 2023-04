Feyenoord kan na elf jaar weer heel seizoen ongeslagen blijven tegen Ajax

Feyenoord kan voor het eerst in ruim tien jaar weer een seizoen lang ongeslagen blijven tegen Ajax (in alle competities). Na een gelijkspel en een overwinning in de Eredivisie willen de Rotterdammers woensdagavond in De Kuip ten koste van de Amsterdamse rivaal de KNVB-bekerfinale halen.

De laatste keer dat Feyenoord in één seizoen geen enkele keer werd verslagen door Ajax, was in 2011/2012. De Rotterdammers pakten destijds een punt in de Johan Cruijff ArenA en zegevierden in De Kuip met 4-2, mede door drie treffers van uitblinker John Guidetti. Het deerde Ajax niet, want de ploeg van toenmalig trainer Frank de Boer werd voor het tweede jaar op rij landskampioen.

Slechts één andere keer deze eeuw bleef Feyenoord in een heel seizoen ongeslagen tegen Ajax. Dat was in 2000/2001, toen de Rotterdammers beide Klassiekers wonnen. Het bleek niet meer dan een doekje voor het bloeden: de landstitel ging naar PSV en de beker werd gewonnen door FC Twente. Het seizoen daarvoor, dus deels in de vorige eeuw, wist Ajax ook niet van Feyenoord te winnen.

Dit seizoen speelden Feyenoord en Ajax al twee keer tegen elkaar in de Eredivisie. Na het 1-1-gelijkspel van begin dit jaar in De Kuip, won Feyenoord vorige maand voor het eerst sinds het seizoen 2005/2006 in de Johan Cruijff ArenA (2-3).

Als de ploeg van trainer Arne Slot woensdag weer wint, is het eveneens de eerste keer sinds 2005/2006 dat Feyenoord minimaal twee zeges op Ajax boekt in één seizoen. Toch zullen de Rotterdamse fans niet met veel blijdschap terugkijken op de afloop van dat seizoen: Feyenoord speelde in de play-offs voor Europees voetbal nog twee keer tegen Ajax en verloor beide ontmoetingen (3-0 en 2-4).

John Guidetti laat in januari 2012 zien hoe vaak hij heeft gescoord tegen Ajax. Foto: ANP

Feyenoord hoopt prestatie uit jaren zestig te evenaren

Dit keer lijkt Feyenoord niet met lege handen achter te blijven. De ploeg van Slot gaat met acht punten voorsprong aan kop in de Eredivisie. Bij een nieuwe zege op Ajax lonkt de dubbel. Alleen in de seizoenen 1964/1965 en 1968/1969 bleef Feyenoord ongeslagen tegen Ajax én werd zowel de landstitel als de KNVB-beker veroverd.

Het geplaagde Ajax kan zich in de aanloop naar de kraker vasthouden aan de goede bekerresultaten uit het recente verleden. De Amsterdammers wonnen vier van de laatste vijf bekerontmoetingen met Feyenoord. Uitzondering was het seizoen 2015/2016, toen de Rotterdammers in blessuretijd wonnen door een eigen goal van Joël Veltman.

Sowieso gaat het Ajax de laatste jaren uitstekend af in de KNVB-beker. In drie van de laatste vier seizoenen werd de finale bereikt en Ajax won de 'dennenappel' in 2019 en 2021. Vorig seizoen bleek PSV in de finale met 2-1 te sterk.

Laatste tien seizoenen dat Feyenoord geen Klassieker verloor 1974/1975: twee zeges Feyenoord

1977/1978: twee gelijke spelen

1978/1979: twee gelijke spelen

1979/1980: twee zeges Feyenoord en één gelijkspel

1981/1982: twee gelijke spelen

1982/1983: twee gelijke spelen

1985/1986: twee zeges Feyenoord

1999/2000: één zege Feyenoord en twee gelijke spelen

2000/2001: twee zeges Feyenoord

2011/2012: één zege Feyenoord en één gelijkspel



Slot wil niets weten van favorietenrol

Hoewel Feyenoord in uitstekende vorm verkeert, wilde Slot woensdag op een persconferentie niets weten van een favorietenrol. Een rol die hij ook kreeg toebedeeld van zijn collega-trainer John Heitinga. "Ik heb nog nooit een coach van Ajax horen zeggen dat de ploeg die ik train favoriet is. Maar wat is het waard?", zei Slot.

Volgens de coach van Feyenoord ontliepen Ajax en Feyenoord elkaar dit seizoen bij beide ontmoetingen weinig. "Vlak voor die late treffer van Lutsharel Geertruida in Amsterdam redde onze doelman fantastisch op een inzet van Mohammed Kudus. Wij zullen echt heel goed moeten zijn om de finale te bereiken. Hetzelfde geldt voor Ajax."

Ajax heeft de laatste twee wedstrijden, tegen Feyenoord (2-3) en Go Ahead Eagles (0-0), niet gewonnen. Slot: "Maar ik denk dat dit weinig zegt over onze halve finale. We spelen de laatste tijd best veel grote wedstrijden. Maar geen wedstrijd is groter dan de Klassieker. We spelen ook nog eens voor onze eigen supporters. Het wordt weer een heel speciaal duel. En op basis van onze andere onderlinge duels van dit jaar verwacht ik dat de verschillen weer klein zullen zijn. "