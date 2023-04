RKC-verdediger Hans Mulder (35) kondigt einde van wonderlijke loopbaan aan

Hans Mulder stopt na dit seizoen als profvoetballer. De 35-jarige verdediger kwam het overgrote deel van zijn loopbaan uit voor zijn huidige werkgever RKC Waalwijk, maar heeft daarnaast enkele opvallende clubs op zijn spelerspaspoort staan.

Mulder begon met voetballen bij AVV Zeeburgia in zijn geboortestad Amsterdam. Als zoon van een Nederlandse vader en Spaanse moeder belandde de verdediger vervolgens bij Real Zaragoza, waar hij anderhalf jaar in de jeugd speelde.

In 2004 verhuisde Mulder weer naar Nederland. Na twee jaar in de jeugdopleiding van RKC tekende hij een profcontract bij de Waalwijkse club. Op 24 december 2006 debuteerde Mulder in het betaald voetbal: hij had een basisplaats bij het 1-1-gelijkspel tegen FC Utrecht in de Eredivisie.

Mulder bleef vijf seizoenen bij RKC, waarna hij naar Willem II vertrok. Na een tussenstap bij NEC begon hij aan een wonderlijke tocht langs clubs in het buitenland. Mulder voetbalde voor achtereenvolgens Delhi Dynamos in India, FC Nordsjaelland in Denemarken, nogmaals Delhi Dynamos, CP Cacereño in Spanje, Chennaiyin in India en CD Eldense in Spanje.

Mulder keerde in 2017 terug bij RKC Waalwijk, maar vond zichzelf de afgelopen jaren steeds vaker op de reservebank terug. Dit seizoen maakt trainer Joseph Oosting nauwelijks gebruik van de ervaren kracht. Mulder kwam pas één competitieduel in actie.

Dat was een ongelukkige invalbeurt afgelopen september tegen PSV. Mulder veroorzaakte in de slotfase een strafschop door Xavi Simons onbeholpen tegen het hoofd te trappen. Cody Gakpo benutte de buitenkans, waardoor PSV met een 1-0-overwinning aan de haal ging. RKC herpakte zich van de tegenslag en staat nu op een knappe achtste plek in de Eredivisie.

Iliass Bel Hassani moet op zoek naar een nieuwe club. Foto: Pro Shots

Bel Hassani vertrekt bij RKC

RKC neemt daarnaast afscheid van Iliass Bel Hassani. Het contract van de dertigjarige middenvelder loopt na dit seizoen af en wordt niet verlengd.

Bel Hassani speelt sinds 2021 bij RKC, dat hem overnam van Ajman Club uit de Verenigde Arabische Emiraten. Daarvoor kwam de Rotterdammer uit voor onder meer Sparta, Heracles en AZ. Het is nog niet bekend wat de volgende stap in zijn loopbaan wordt.