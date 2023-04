Ajax-trainer Heitinga eist duidelijkheid over toekomst: 'Maak een keuze'

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Ajax-coach John Heitinga wil weten waar hij aan toe is. De trainer vraagt de leiding van de Amsterdamse club op korte termijn de knoop over zijn toekomst door te hakken.

"Maak een keuze", zegt de 39-jarige Heitinga dinsdag tegen ANP. "Een goede of een foute, maar maak er één."

"Je zag hoe belangrijk de samenwerking tussen Erik ten Hag en Marc Overmars was", vervolgt Heitinga. Daarmee doelt hij op de voormalige trainer en technisch directeur van Ajax, die de Amsterdammers naar de Europese top stuwden.

Overmars vertrok in februari 2022 vanwege grensoverschrijdend gedrag. Ten Hag verruilde Ajax een paar maanden later voor Manchester United.

"Zij vulden elkaar aan en gaven elkaar rugdekking", vertelt Heitinga. "Er is toen iets moois gegroeid. Ik leef nu van dag tot dag als interim-trainer. Maar we moeten volgend seizoen ook een ploeg hebben die weer in Europa mee kan."