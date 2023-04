Ajax nog zonder Rensch, Bergwijn fit genoeg om te starten in Klassieker

Ajax moet het woensdag in de halve finale van de TOTO KNVB-beker stellen zonder Devyne Rensch. De rechtsback is niet op tijd hersteld van een blessure, zegt trainer John Heitinga een dag voor de wedstrijd tegen persbureau ANP. Steven Bergwijn is juist wel helemaal fit en kan in de basis beginnen.

De twintigjarige Rensch deed vorige maand tijdens de Klassieker (2-3-verlies) in de Eredivisie ook al niet mee tegen Feyenoord en ontbrak zondag tegen Go Ahead Eagles (0-0) nog steeds in de selectie.

Heitinga zei na afloop van het duel in Deventer al dat het voor Rensch "een race tegen de klok" zou worden om op tijd fit te zijn voor de wedstrijd van woensdag. Rensch werd de laatste weken vervangen door Jorge Sánchez.

Bergwijn raakte ruim twee weken geblesseerd aan zijn knie in de Klassieker. Daardoor moest hij zich ook afmelden bij het Nederlands elftal. Zondag kwam hij tegen Go Ahead als invaller het veld in. "Steven heeft volle bak getraind, heeft geen reactie gekregen en kan starten", vertelt Heitinga.

Ajax hoopt met een zege in de Klassieker het seizoen nog wat glans te kunnen geven. De Amsterdammers lijken met een achterstand van acht punten op koploper Feyenoord kansloos voor de titel in de Eredivisie. In februari werd Ajax in de tussenronde van de Europa League al uitgeschakeld door Union Berlin.

Volgens Ajax-trainer John Heitinga is Feyenoord woensdag de favoriet in de Klassieker. Foto: Pro Shots

Heitinga ziet Feyenoord als favoriet

Heitinga zag vorige maand in de aanloop naar de Klassieker in de Johan Cruijff Arena zijn Ajax nog als favoriet, maar enkele weken later zijn de rollen volgens Heitinga omgedraaid. "Wij hadden toen zeven keer op rij gewonnen", zegt de interim-trainer.

"En we speelden thuis. Die steun van het publiek hebben we gevoeld. Nu hebben zij een voorsprong van acht punten op ons in de Eredivisie en presteren ze nationaal en internationaal. Trainer Arne Slot heeft het daar goed voor elkaar."