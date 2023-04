Feyenoord verlengt met hoofdsponsor voor vijfde en waarschijnlijk laatste seizoen

Feyenoord heeft het contract met hoofdsponsor EuroParcs met een jaar verlengd. Het wordt het vijfde en waarschijnlijk laatste seizoen dat de aanbieder van vakantieparken op het shirt van de Rotterdammers prijkt.

EuroParcs (voorheen Droomparken) is sinds het seizoen 2019/2020 hoofdsponsor van Feyenoord. Na komend seizoen wil het bedrijf een andere koers gaan varen. Daardoor stopt EuroParcs "in principe" in 2025 als hoofdsponsor.

Door de overeenkomst met Feyenoord is EuroParcs naar eigen zeggen flink gegroeid in naamsbekendheid, ook internationaal. "Dat succes willen we verder uitbreiden. De verlenging van het contract gaat daar zonder meer opnieuw aan bijdragen", zegt bestuurslid Andries Bruil van EuroParcs Group.

Het is niet bekend hoeveel geld EuroParcs jaarlijks overmaakt aan Feyenoord. Afgelopen seizoen haalde de club in totaal 16 miljoen euro op uit alle partnerships, bijna een half miljoen meer dan een jaar eerder. Normaal gesproken blijft EuroParcs na het seizoen 2024/2025 wel actief als strategisch partner.

Feyenoord beleeft een uitstekend seizoen. De ploeg van trainer Arne Slot koerst af op de landstitel en daarmee een ticket voor de groepsfase van de Champions League. Daarnaast zijn de Rotterdammers nog op twee fronten actief.