Kluivert bezorgt Valencia kostbaar punt, gelijkspel Tottenham na ontslag Conte

Justin Kluivert heeft maandag een belangrijke rol vervuld bij Valencia. De oud-Ajacied zorgde met een goal voor een kostbaar punt in de degradatiestrijd. In Engeland bleef Tottenham Hotspur in het eerste duel sinds het ontslag van Antonio Conte op een gelijkspel steken.

Valencia stond tegen Rayo Vallecano lang met 0-1 achter door een doelpunt van Santo Comesaña. Kluivert mocht zo'n tien minuten voor tijd een penalty nemen en schoot beheerst raak, waarmee hij de eindstand op 1-1 bepaalde.

Het was voor de 23-jarige aanvaller het vijfde doelpunt van dit La Liga-seizoen. Vorige maand was hij nog belangrijk door Valencia een een 1-0-overwinning op Osasuna te helpen.

Dankzij het gelijkspel tegen nummer acht Vallecano staat Valencia nu boven de degradatiestreep. Espanyol, Almería en Elche bezetten de gevreesde plekken. Er zijn nog elf speelrondes te gaan.

Zondag staan Kluivert en Valencia voor een heel belangrijke wedstrijd, want dan wordt uit tegen Almería gespeeld. Een week later komt veelvoudig Europa League-winnaar Sevilla op bezoek in de sinaasappelstad.

Keane verpest avond Kane

In de Premier League leek Tottenham Hotspur dankzij een benutte penalty van Harry Kane in de 68e minuut op weg naar een uitzege op Everton. Dankzij een prachtige knal van afstand van verdediger Michael Keane werd het vlak voor tijd alsnog 1-1.

Beide ploegen stonden op dat moment al met een man minder op het veld. Everton-middenvelder Abdoulaye Doucouré had rood gehad voor een tik in het gezicht van Kane en vlak voor de 1-1 kreeg Spurs-invaller Lucas Moura na een pittige overtreding ook rood.

Door de late gelijkmaker blijft het voor Tottenham een tijdje geleden dat er werd gewonnen op Goodison Park. Sinds een 2-6-zege in 2018 volgden vijf uitwedstrijden tegen Everton zonder overwinning.

Tottenham, dat Conte ruim een week geleden ontsloeg nadat hij zijn spelers openlijk was afgevallen, staat vierde in de Premier League. De Spurs knokken met Newcastle United en Manchester United om een plek in de top vier en daarmee Champions League-voetbal.