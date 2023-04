Fortuna is te laat met salarissen: 'Maar verhaal over staking is complete onzin'

Fortuna Sittard is deze maand te laat met het betalen van de salarissen, heeft algemeen directeur Ivo Pfennings maandag bevestigd tegen De Limburger . Het directielid verzekert dat het probleem eenmalig is en dat iedereen dinsdag zijn loon krijgt gestort.

Eerder op de dag verschenen in de media al verhalen over de salarisachterstand bij Fortuna Sittard. Ook werd geschreven dat de spelersgroep overweegt om in staking te gaan.

"In verband met onvoorziene kosten in het stadion hadden we in maart hogere verplichtingen dan begroot. We hebben de gehele organisatie daarover geïnformeerd", zegt Pfennings.

Volgens de directeur is het "complete onzin" dat er sprake is van een mogelijke staking van de spelersgroep. Wel zegt hij dat het uitstellen van de salarissen "achteraf een verkeerde beslissing was, omdat het voor onnodige onrust heeft gezorgd".

Burak Yilmaz heeft sinds zijn opmerkelijke bericht op sociale media niet meer van zich laten horen. Foto: ANP

Yilmaz woensdag weer op trainingsveld?

Zondagavond zorgde Fortuna-spits Burak Yilmaz voor opschudding door op sociale media een bericht te plaatsen waarin hij hintte op een direct afscheid. Nog altijd is onduidelijk wat de 37-jarige Turk met zijn tekst bedoelde én of hij weggaat.

Volgens Pfennings heeft het bericht in ieder geval niets te maken met de achterstallige salarissen. "Beide zaken staan volkomen los van elkaar", aldus de directeur, die verzekert dat er contact met Yilmaz is geweest en dat hij woensdag weer meetraint.