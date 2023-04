Almere City grijpt periodetitel door late winnende goal tegen Jong FC Utrecht

Delen via E-mail

Almere City heeft maandag met veel moeite beslag gelegd op de derde periodetitel in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Alex Pastoor won in eigen huis met miniem verschil het inhaalduel met hekkensluiter Jong FC Utrecht: 1-0.

De wedstrijd in Almere leek doelpuntloos te eindigen, maar vlak voor tijd bracht Damian van Bruggen het thuispubliek in extase. De bal bleef bij een corner in het strafschopgebied van Jong FC Utrecht hangen, waarna de verdediger simpel raak kopte.