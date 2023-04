Bosz wijst FC Twente af en staat open voor gesprek met 'grotere club' als Ajax

Peter Bosz wordt niet de nieuwe trainer van FC Twente. De 59-jarige Apeldoorner was er topkandidaat, maar heeft de club uit Enschede laten weten een overstap niet te zien zitten. Hij mikt op een grotere club en staat open voor zijn oude club Ajax.

"En het kwam voor mij ook te vroeg om in maart al te zeggen: ik ga naar Twente. De meeste clubs nemen eind mei of begin juni pas hun beslissingen. Ik heb gezegd dat ik snap dat ze door moeten."

Bosz, wiens uit Enschede afkomstige vrouw graag had gezien dat hij wél voor FC Twente had gekozen, hoopt in de komende maanden op meer opties. "Ik hoop eigenlijk dat er nog een grotere club komt. Als Ajax komt? Dan zou ik wel gaan praten."

In het seizoen 2016/2017 was Bosz al trainer van Ajax, waarmee hij de Europa League-finale haalde. Hij vertrok toen wegens wrijving met mensen uit de technische staf, onder wie Dennis Bergkamp. Algemeen directeur Edwin van der Sar was niet bereid om te snijden in de staf.