Barcelona eist vertrek voetbalbaas Tebas wegens 'vals bewijs' in omkopingszaak

FC Barcelona heeft maandag in een felle verklaring gepleit voor het vertrek van de Spaanse voetbalbaas Javier Tebas. De voorzitter van La Liga werd eerder op de dag in Spaanse media gelinkt aan het leveren van vals bewijs in de veelbesproken omkopingszaak.

Barcelona zou tussen 2001 en 2018 in totaal zo'n 7 miljoen euro hebben overgemaakt naar José María Enríquez Negreira, de toenmalige vicevoorzitter van de Spaanse scheidsrechterscommissie. De club is inmiddels aangeklaagd door de Spaanse justitie en ligt ook onder de loep bij de UEFA.

De Spaanse krant La Vanguardia schreef maandagochtend dat Tebas de aanklager vals bewijs heeft geleverd tegen Barcelona. Volgens de koploper van Spanje is het de zoveelste keer dat de voetbalbaas een hetze probeert te voeren.

"Het is niet de eerste keer dat hij de media gebruikt om FC Barcelona te beschadigen. We hadden nooit verwacht dat hij naast al zijn onzin ook nog eens met valse bewijzen zou komen", schrijft de Catalaanse topclub onder meer in de verklaring.

"De heer Tebas zou zijn functie moeten neerleggen, omdat hij zichzelf bevoegdheden geeft die hem helemaal niet toebehoren. Hij laat hiermee zien het voorzitterschap van La Liga niet waard te zijn."

'Tebas is geobsedeerd door Barcelona'

FC Barcelona eist verder dat Tebas - hij weerlegde de informatie van La Vanguardia maandag al op Twitter - in het openbaar verschijnt om toelichting te geven. Barça spreekt van intimidatie door de voetbalbaas via de media.

"We begrijpen dat hij zal volharden in zijn pogingen om onze club te blijven schaden", staat in de verklaring. "Hij is geobsedeerd met het vervolgen van FC Barcelona en het tonen van zijn voortdurende afkeer tegen onze club."