Heerenveen wil landelijk stadionverbod voor fans na 'idiote actie' met vuurwerk

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Sc Heerenveen heeft drie personen aangemeld bij de KNVB voor een landelijk stadionverbod naar aanleiding van het gooien van vuurwerk op het veld bij het uitduel met AZ (1-1) afgelopen zaterdag.

Tijdens de wedstrijd in Alkmaar werden al enkele fans uit het uitvak verwijderd. Heerenveen heeft in totaal tien verdachten in beeld. De zeven andere betrokkenen worden uit het stadion van de Friese club geweerd zolang het onderzoek loopt.