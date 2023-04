PSV benadert bekerduel met Spakenburg als Champions League-wedstrijd

PSV waakt voor onderschatting in aanloop naar de halve finale in het KNVB-bekertoernooi dinsdag tegen Spakenburg. Volgens trainer Ruud van Nistelrooij maakt het in de voorbereiding niet uit dat zijn ploeg op sportpark De Westmaat tegen de nummer tien van de Tweede Divisie speelt.

"Ik vlieg de wedstrijd aan zoals we dat altijd doen. Of het nou de Champions League, Europa League of een topper in de Eredivisie is", zei Van Nistelrooij maandag op een vooruitblikkende persconferentie op De Herdgang. "Het is een halve finale en het maakt niet uit tegen wie we die spelen of waar."

Spakenburg is na IJsselmeervogels in 1975 en VVSB in 2016 de derde amateurclub ooit die de halve finales van de KNVB-beker heeft bereikt. De ploeg van trainer Chris de Graaf schakelde FC Groningen (2-3) en FC Utrecht (1-4) al uit en stoot bij een stunt tegen PSV als eerste amateurclub ooit door naar de eindstrijd.

"Ik verwacht morgen een heet avondje. Ze zullen tot op het bot gemotiveerd zijn", vervolgde Van Nistelrooij. "En wij willen ook maar één ding en dat is naar de finale."

Dolle vreugde bij Spakenburg na de stunt tegen FC Utrecht in de kwartfinales. Foto: ANP

'Weet wat het heeft losgemaakt'

Van Nistelrooij vertelde nagenoeg alles te weten over Spakenburg, dat dinsdagavond gesteund wordt door ongeveer zesduizend toeschouwers. "We hebben de wedstrijden van Spakenburg bekeken en alles geanalyseerd. We kennen de sterktes en zwaktes en ook het complex. Nu moeten we het daar op het veld laten zien."

Van Nistelrooij is er veel aan gelegen om de finale te halen én te winnen. Vorig jaar wonnen de Eindhovenaren het bekertoernooi na een 2-1-overwinning in de finale tegen Ajax. Van Nistelrooij was toen nog trainer van Jong PSV en Roger Schmidt had de leiding bij de hoofdmacht. "Het team weet wat het destijds heeft losgemaakt dat we de beker pakten. Dat is geweldig en dat willen we nu weer."

De halve finale tussen Spakenburg en PSV begint dinsdag om 20.00 uur op sportpark De Westmaat en staat onder leiding van scheidsrechter Jeroen Manschot. Woensdag is in De Kuip de andere halve finale tussen Feyenoord en Ajax.