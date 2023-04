Spakenburg pakt de jackpot dankzij bekersprookje: op naar Ibiza

Niet alleen op sportief gebied, maar ook in financieel opzicht is het een seizoen om nooit te vergeten voor SV Spakenburg. De club verdiende met het bekersprookje al ongeveer een half miljoen euro en dus is de vraag: wat gaat de club daarmee doen?

Kunnen we die speler niet halen? Kunnen we de sporthal niet vernieuwen? Op een willekeurige dag op Sportpark De Westmaat wordt penningmeester Ewout Ruitenberg met dit soort vragen bestookt door de leden van SV Spakenburg.

"Het verdiende geld is zo in enkele minuten al drie keer uitgegeven", zegt Ruitenberg lachend. Hij probeert op de rem te trappen. "Als je veel geld hebt - dat is in het privéleven ook zo - dan ga je soms met geld smijten. Dan weet je zeker dat het misgaat."

Het bekeravontuur heeft SV Spakenburg de jackpot opgeleverd. De inkomsten bedragen al zo'n 500.000 euro. "Dat kan je grotendeels gewoon googelen", reageert Ruitenberg. "Maar wat niet te googelen is, zijn de kosten."

Prijzengeld per bekerronde Kwalificatieronde 1: 4.000 euro

4.000 euro Kwalificatieronde 2: 4.000 euro

4.000 euro Eerste ronde: 12.000 euro

12.000 euro Tweede ronde: 25.000 euro

25.000 euro Achtste finale: 40.000 euro

40.000 euro Kwartfinale: 60.000 euro

60.000 euro Halve finale: 100.000 euro

100.000 euro Verliezer finale: 125.000 euro

125.000 euro Winnaar finale: 250.000 euro

Uitduel met PSV had SV Spakenburg nóg meer opgeleverd

Door het historische bekeravontuur is SV Spakenburg nu al spekkoper. Dat komt allereerst door de wedstrijdpremies en televisiegelden die de bekersensatie heeft ontvangen. Inclusief de halve finales verzekerde de club zich al van 241.000 euro aan prijzengeld.

Bovendien ontvangt SV Spakenburg 48.500 euro aan televisiegelden, omdat de achtste finale (tegen Katwijk) en kwartfinale (tegen FC Utrecht) rechtstreeks bij ESPN te zien waren. Dat geldt uiteraard ook voor de halve finale tegen PSV.

Daarnaast zijn er tal van andere inkomstenposten. Denk aan de kaartverkoop. Tot en met de tweede ronde gaat die opbrengst volledig naar de thuisclub en krijgen de bezoekers een vergoeding van 2.500 euro per wedstrijd.

Na de tweede ronde is de thuisspelende club verplicht om het geld dat is verdiend aan de ticketverkoop te delen. Wat dat betreft was het voor SV Spakenburg dus financieel nóg aantrekkelijker geweest als het een uitwedstrijd tegen PSV had geloot.

Voor het bekerduel met PSV zijn er extra tribunes neergezet op Sportpark De Westmaat. Foto: ANP

'Normaal verkoop je drie koffie en een gevulde koek'

En is er nog veel meer, vertelt penningmeester Ruitenberg. Hij wijst naar de reiskostenvergoedingen en de reclame-inkomsten. Omdat het duel met FC Utrecht bijvoorbeeld op het open kanaal van ESPN te zien was, ontvangt de club nog eens 8.000 euro voor de boarding in De Galgenwaard.

Ook in het duel met PSV wordt er geld verdiend met de digitale reclameborden, die speciaal zijn neergezet voor de historische halve finale. SV Spakenburg moet op zijn beurt dit keer 17.000 euro afstaan aan PSV, maar houdt er zelf vanzelfsprekend ook een fraai bedrag aan over.

En dan tot slot de kantine-inkomsten. Na de bekerstunts tegen FC Groningen en FC Utrecht ging het feest in de kantine tot diep in de nacht door. "Maar wat dacht je van dinsdag tegen PSV?" merkt Ruitenberg op. "Normaal verkoop je drie koffie en een gevulde koek. Nu is dat bier voor meer dan 6.000 mensen."

Kantine opknappen, reclame-boarding én de Ibiza-trip

Al met al legt het bekersprookje SV Spakenburg in financieel opzicht geen windeieren. En dus zijn de vragen van de leden over het gebruik van het opgeleverde prijzengeld niet onterecht. Een impuls voor de selectie ligt volgens Ruitenberg in ieder geval niet voor de hand.

Ruitenberg noemt allereerst de kantine, die volgens hem "niet meer van deze tijd" is en bovendien de capaciteit van 1.800 leden niet meer aankan. Ook denkt de club aan de aanschaf van een nieuwe LED-reclameboarding. Die kost al gauw 150.000 tot 200.000 euro.

Na het seizoen gaat de hele selectie bovendien naar Ibiza, een trip die het bestuur had beloofd bij een stunt tegen FC Utrecht. "We gaan daarna nog even nagenieten en kijken welk bedrag er onder de streep overblijft", zegt Ruitenberg.

Als SV Spakenburg dinsdag ook tegen PSV stunt, zal Ruitenberg ongetwijfeld weer een gat in de lucht springen. Bij het bereiken van de finale kan de club alleen al aan prijzengeld en televisiegelden minimaal 135.000 euro bijschrijven. Om dan nog maar te zwijgen over de overige opbrengsten.