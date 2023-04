OH Leuven schorst speler die met auto Belgische sporthal invloog

De Belgische voetbalclub OH Leuven heeft middenvelder Sofian Kiyine voor onbepaalde tijd geschorst. De Belg veroorzaakte eind vorige week een nogal opzienbarend ongeval in Flémalle, in de provincie Luik.

De 25-jarige Kiyine reed met zijn auto zo hard over een rotonde dat hij werd gelanceerd. De auto vloog dwars door de gevel van een sporthal langs de weg. Volgens Belgische media bevonden zich op het moment van het ongeval kinderen in de zaal, maar die waren net naar de kleedkamers gegaan.

Kiyine, die gewond raakte en naar het ziekenhuis moest, mocht maandag naar huis. Volgens OH Leuven is zijn toestand "gezien de omstandigheden van het ongeval relatief goed". Kiyine is voorlopig niet welkom op de club.

"OH Leuven heeft beslist om Sofian Kiyine voor onbepaalde duur op non-actief te plaatsen. De club neemt deze beslissing om het onderzoek in alle rust te laten verlopen", staat op de website van de nummer elf van de hoogste Belgische competitie.

De sportzaal biedt onderdak aan minivoetbal-, basketbal- en gymnastiekclubs, maar zal voorlopig niet gebruikt kunnen worden.