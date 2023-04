Lindhout fluit halve finale tussen Feyenoord en Ajax in KNVB-beker

Allard Lindhout fluit woensdag de halve finale tussen Feyenoord en Ajax in de KNVB-beker. Het wordt de eerste Klassieker voor de 35-jarige scheidsrechter.

Lindhout floot in september al PSV-Feyenoord in de Eredivisie en dat was zijn eerste topper. Hij is sinds 2010 scheidsrechter in het betaald voetbal. Pol van Boekel is de VAR bij het duel in De Kuip en wordt geassisteerd door Mario Diks.

Jeroen Manschot is aangesteld als scheidsrechter bij de andere halve finale, dinsdag tussen Spakenburg en PSV op Sportpark De Westmaat. Jochem Kamphuis is dan de VAR en wordt geassisteerd door Patrick Inia.

Beide halve finales beginnen om 20.00 uur. De finale van de KNVB-beker is op 30 april om 18.00 uur in De Kuip. Spakenburg is na IJsselmeervogels in 1975 en VVSB in 2016 de derde amateurclub ooit die de laatste vier heeft gehaald in het bekertoernooi. Het kwam nooit voor dat een amateurclub de eindstrijd bereikte.