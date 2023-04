Ajax neemt definitief afscheid van technisch manager Hamstra

Technisch manager Gerry Hamstra is maandag definitief vertrokken bij Ajax. De Groninger, die verantwoordelijk was voor het aankoopbeleid, moet het veld ruimen vanwege het teleurstellende seizoen van de Amsterdammers.

De 52-jarige Hamstra was maandag op sportpark De Toekomst om afscheid te nemen van zijn collega's en het eerste elftal. Verschillende media meldden vorige week al dat de bestuurder moest vertrekken. Ajax heeft nu ook overeenstemming bereikt met Hamstra over de ontbinding van zijn contract, dat nog tot medio 2024 doorliep.

Ajax strikte Hamstra in april 2021 om directeur voetbalzaken Marc Overmars bij te staan. Overmars vertrok begin vorig jaar vanwege grensoverschrijdend gedrag. Daarna was Hamstra samen met Klaas-Jan Huntelaar verantwoordelijk voor het technisch beleid bij Ajax.

"Het is mijn streven om technisch directeur te zijn en hiermee eindverantwoordelijk. Die optie is er niet bij Ajax", is de lezing van Hamstra over zijn vertrek. "Ik wil dan ook iedereen bij Ajax bedanken voor de samenwerking en ik hoop dat de club het seizoen succesvol afsluit."

Veel aankopen van Hamstra stellen teleur

Onder de leiding van Hamstra gaf Ajax in de afgelopen twee transferperiodes meer dan 100 miljoen euro uit aan nieuwe spelers, maar die stellen bijna allemaal teleur. Mede daardoor beleeft Ajax een zeer teleurstellend seizoen: de Amsterdammers werden vroeg uitgeschakeld in Europa en lijken kansloos in de strijd om de landstitel. Ajax speelt woensdag in de halve finales van de KNVB-beker tegen Feyenoord.

Algemeen directeur Edwin van der Sar zegt dat Ajax het technisch management "anders gaat organiseren" en spreekt ook van een vrijwillig besluit van Hamstra om te vertrekken. "Wij hebben begrip voor zijn keuze en willen hem bedanken voor zijn inzet."

Volgens De Telegraaf wil Ajax de Duitser Sven Mislintat aanstellen als technisch directeur. Hij werkte tot eind vorig jaar voor VfB Stuttgart. Aanvankelijk had Ajax de Engelsman Julian Ward op het oog, maar hij stelde zich niet meer beschikbaar voor de functie.