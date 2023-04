Voetballer Rai Vloet veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor veroorzaken dodelijk ongeval

Voetballer Rai Vloet is maandag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2,5 jaar voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval in november 2021. Bij het ongeluk op de A4 bij Hoofddorp kwam een vierjarig kind om het leven.

De celstraf is lager dan de eis van het Openbaar Ministerie. De officier van justitie eiste twee weken geleden op de strafzitting in Haarlem 3,5 jaar celstraf voor Vloet, die op het moment van het ongeluk een belangrijke speler van Heracles Almelo was. Hij speelt inmiddels in Rusland bij FK Oeral.

Voor de rechtbank is bewezen dat Vloet op 14 november 2021 roekeloos reed en zo het dodelijke ongeluk heeft veroorzaakt. Omdat Vloet zwaar onder invloed van alcohol was, heeft de rechter hem ook een rijontzegging van vier jaar opgelegd. Hij reed op het moment van de botsing 193 kilometer per uur, terwijl op de snelweg een maximumsnelheid van 130 kilometer gold.

Vloet erkende twee weken geleden op de zitting dat hij sterke drank ophad toen hij in de auto stapte na een vroegtijdig beëindigd feestje in Amsterdam. De oud-speler van onder meer PSV, NAC Breda en Excelsior zat met een vriend in de auto toen hij rond middernacht zonder te remmen op de andere auto inreed.

In de andere auto zaten een man, een vrouw en twee kinderen uit Zoetermeer. Een vierjarig jongetje, Gio Roos, raakte zwaargewond en overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De andere inzittenden werden naar het ziekenhuis gebracht.