Ten Hag wijt pijnlijke nederlaag Manchester United aan onvolwassenheid spelers

Erik ten Hag vindt dat de spelers van Manchester United zich zondag van hun slechte kant hebben laten zien. 'The Red Devils' gingen met 2-0 ten onder bij Newcastle United, waardoor de strijd om een Champions League-ticket weer helemaal openligt.

"Ik was verrast dat we niet dezelfde gretigheid en passie als Newcastle konden laten zien", zei Ten Hag op zijn persconferentie. "We wisten wat ons te wachten stond. Als je grote wedstrijden wil winnen, dan moet je volwassenheid tonen. Maar dat heb ik niet op het veld gezien."

United had het de hele wedstrijd lastig op St. James Park en kwam in de 65e minuut op achterstand via Joe Willock. Ten Hag probeerde met aanvallende wissels nog iets te bewerkstelligen, maar Callum Wilson besliste het duel vijf minuten voor tijd. Newcastle nam zo revanche voor de verloren League Cup-finale in februari.

"We hadden kunnen weten dat Newcastle door die verloren finale nu heel gretig zou zijn", zei Ten Hag. "Er was geen sprake van onderschatting, maar hun spelers stegen wel boven zichzelf uit. Wij hadden dezelfde mentaliteit moeten laten zien. We kwamen weinig in het vijandelijke strafschopgebied en zij kwamen te makkelijk in dat van ons."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Ten Hag lacht om vraag over gebrek aan doelpunten

Door de nederlaag bij Newcastle dateert de laatste Premier League-zege van United nog altijd van 19 februari. Al moet gezegd dat de ploeg van Ten Hag sindsdien ook maar drie competitiewedstrijden speelde en tussendoor wel succesvol was in de League Cup, de FA Cup en de Europa League.

Ten Hag vindt het daarom te vroeg om te spreken van een vormdip, ook al heeft United nu al drie Premier League-duels op rij niet gescoord. "Ik moet altijd lachen om zulke vragen, want jullie willen iets onnodig opkloppen. In andere wedstrijden hebben we wel veel gescoord. Dit keer creëerden we niet veel kansen, maar ik weet dat dit team genoeg kwaliteit heeft om doelpunten te maken."

Manchester United staat nog wel vierde in de Premier League, maar het verschil met nummer vijf Tottenham Hotspur is slechts één punt. De beste vier ploegen mogen volgend seizoen deelnemen aan de groepsfase van de Champions League. De nummer vijf moet de Europa League in.

United kan ook nog via een andere weg een Champions League-ticket veroveren, mocht het in de competitie niet lukken. De ploeg van Wout Weghorst en Tyrell Malacia moet dan de Europa League winnen. United speelt in de kwartfinales tegen Sevilla.