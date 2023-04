Duizenden PSV-fans brengen in Philips Stadion laatste groet aan Thijs Slegers

Delen via E-mail

In het stadion van PSV is zondagavond afscheid genomen van Thijs Slegers. De perschef van de Eindhovense club overleed recent op 46-jarige leeftijd aan de gevolgen van leukemie.

PSV schat dat er zo'n 2.500 mensen in het Philips Stadion een laatste eerbetoon aan de Brabander brachten. De kist van Slegers was op de plek geplaatst waar de spelers normaal het veld betreden. Daar konden mensen afscheid nemen van de voormalig journalist.

Bovendien werden er veel bloemen geplaatst bij een hek met daarop een foto van Slegers. Ook kon er een boodschap worden achtergelaten in een condoleanceregister. Bij de gelegenheid was onder anderen algemeen directeur Marcel Brands aanwezig.

Het stadion ging om 18.30 uur open voor de bijeenkomst, die rond 21.00 uur door tientallen fans met rode fakkels rondom het veld werd afgesloten. De uitvaart van Slegers, die PSV voor zijn tijd als perschef als journalist al volgde, vindt maandag in besloten kring plaats.

Slegers kreeg in oktober 2020 de diagnose acute leukemie en maakte in februari van dit jaar bekend dat hij niet meer te genezen was. Hij verwierf daarna landelijke bekendheid met zijn oproep om stamceldonor te worden. Aan die oproep gaven duizenden mensen gehoor.