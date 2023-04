Soevereine koploper Napoli voor eigen publiek te kijk gezet door AC Milan

AC Milan heeft zondag in de Serie A verrassend uitgehaald tegen Napoli. Op bezoek bij de soevereine koploper werd met maar liefst 0-4 gewonnen. In Frankrijk ging ook Paris Saint-Germain voor eigen publiek onderuit (0-1 tegen Olympique Lyon).

Napoli verloor dit Serie A-seizoen tot aan het duel met AC Milan pas twee keer, maar moest voor de wedstrijd tegen de regerend landskampioen al wel een flinke domper incasseren. Topscorer Victor Osimhen moest deze wedstrijd verstek laten gaan vanwege een blessure.

Zonder de spits was het AC Milan dat heerste. Na een kwartier opende Rafael Leão de score met een fraai lobje en even later was het via Brahim Diáz wederom raak. In de tweede helft deed AC Milan de thuisploeg met goals van Sandro Tonali en Alexis Saelemaekers nog meer pijn.

Ondanks het forse verlies is er nog niets aan de hand voor Napoli met het oog op de landstitel. De voorsprong op nummer twee Lazio is zestien punten. Napoli jaagt dit seizoen op de eerste landstitel sinds seizoen 1989/1990. In totaal veroverde de ploeg uit Napels de landstitel twee keer eerder.

AC Milan klimt door de zege naar de derde plek, maar misschien nog wel belangrijker: de eerste tik in de aanloop naar het tweeluik in de kwartfinales van de Champions League is uitgedeeld. De twee Italiaanse grootmachten treffen elkaar op 12 en 18 april.

Top vijf Serie A Napoli 28-71 (+44) Lazio 28-55 (+25) AC Milan 28-51 (+12) Internazionale 28-50 (+15) AS Roma 28-50 (+12)

Ook PSG beleefde een teleurstellende avond. Foto: AFP

Ook pijnlijke nederlaag voor PSG

Ook de koploper van de Ligue 1 beleefde een avond om snel te vergeten. Paris Saint-Germain ging door een goal van Bradley Barcola met 0-1 onderuit en bovendien werd Lionel Messi in het Parc des Princes door een deel van de fans uitgefloten.

De Argentijnse sterspeler kon tegen Olympique Lyonnais weinig bewerkstelligen na een rumoerige week. Messi werd de afgelopen dagen in verband gebracht met een terugkeer naar FC Barcelona, waardoor hij Parijs mogelijk na twee seizoenen zonder grote prijs gaat verlaten.

Het betekende voor PSG de vijfde competitienederlaag van het seizoen, dat door de uitschakeling in de achtste finales van de Champions League opnieuw niet succesvol te noemen is. In het Franse bekertoernooi is de kapitaalkrachtige club eveneens al vroegtijdig uitgeschakeld.

Ook voor PSG heeft de nederlaag weinig gevolgen voor de koppositie. De Parijzenaars gaan nog altijd aan kop en hebben zes punten meer dan naaste belagers RC Lens en Olympique Marseille.