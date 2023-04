Topspits Yilmaz verrast Fortuna met vreemd bericht: 'Was een eer hier te spelen'

Burak Yilmaz heeft zondagavond een opmerkelijk bericht op social media geplaatst. De Turkse spits wekt de suggestie dat hij ondanks een lopend contract vertrekt bij Fortuna Sittard. De Limburgse club weet zelf van niets.

"Beste Fortuna Sittard-familie en fans. Het was een enorme eer om voor jullie te spelen", schrijft Yilmaz, die enkele uren daarvoor nog negentig minuten meedeed tegen FC Groningen (3-1-zege). Mogelijk is het bericht een emotionele reactie op het uitfluiten van hem door een deel van de fans.

Het bericht van Yilmaz komt behoorlijk uit de lucht vallen. De 77-voudig Turks international tekende afgelopen zomer een contract voor vijf jaar, waarvan twee seizoenen als speler. Dit Eredivisie-seizoen was hij al 23 keer basisspeler en scoorde hij negen keer.

Ook bij de club zelf is nog niets bekend over een eventueel vertrek van de Turkse vedette. "Ook wij zijn verrast door het bericht", reageert de persvoorlichter van Fortuna. "We proberen contact te zoeken, maar vooralsnog blijft het stil van zijn kant. Het is nu vooral speculeren."

Yilmaz is een grootheid in het Turkse voetbal

Yilmaz koos in de zomer vorig jaar verrassend voor een avontuur bij Fortuna Sittard, dat in Turkse handen is. De spits benadrukte destijds dat hij het vooral belangrijk vond dat Fortuna een plan voor hem heeft op de langere termijn en dat hij in Fortuna mogelijk zijn eerste meters als trainer kon maken.

In Turkije geldt Yilmaz als een van de beste voetballers aller tijden. Hij speelde 77 interlands en was daarin 31 keer trefzeker. Drie daarvan maakte hij in 2021 in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Oranje, die Turkije met 4-2 won. Bovendien speelde hij voor topclubs als Fenerbahçe en Galatasaray.