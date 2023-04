Chelsea ontslaat trainer Potter na zeven teleurstellende maanden

Chelsea heeft manager Graham Potter ontslagen. De 47-jarige Engelsman was pas sinds begin september in dienst bij de dit seizoen tegenvallend presterende topclub.

Het ontslag van Potter volgt daags na de thuiswedstrijd tegen Aston Villa, waarin Chelsea opnieuw teleurstelde. 'The Blues' gingen met 0-2 onderuit en staan slechts elfde in de Premier League.

Er werd dit seizoen juist veel verwacht van Chelsea, dat zich in de zomer én in de winter flink roerde op de transfermarkt. In totaal werd zo'n 600 miljoen euro uitgegeven aan nieuwe spelers, van wie de meesten niet overtuigen.

Het lot van Chelsea werd begin september na het ontslag van Thomas Tuchel in handen gelegd van Potter, die overkwam van Brighton & Hove Albion, waar hij wél succesvol was. Eerder had hij Swansea City onder zijn hoede. Potter begon nog aardig bij Chelsea, maar al vrij snel kwam de klad erin.

In tegenstelling tot de slechte prestaties in eigen land doet Chelsea in Europees verband nog wél mee. De club staat in de kwartfinales van de Champions League, waarin Real Madrid de tegenstander is.

Potter, wiens taken voorlopig worden overgenomen door assistent-coach Bruno Saltor, is al het twaalfde slachtoffer van de ontslaggolf in de Premier League. Eerder op de dag was Leicester-manager Brendan Rodgers nummer elf, wat een record was.