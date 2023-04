Ten Hag en United lijden gevoelig verlies in strijd om Champions League-voetbal

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Erik ten Hag heeft zondag voor de derde keer op rij niet gewonnen met Manchester United in de Premier League. De ploeg van de Nederlandse manager verloor met 2-0 bij Newcastle United, een concurrent in de strijd om Champions League-voetbal.

Manchester United was op St. James' Park vrijwel de hele wedstrijd de mindere. In de eerste helft leidde dat al tot grote kansen voor Newcastle-spelers Allan Saint-Maximin, Sean Longstaff en Joe Willock.

Na rust bleef het spelbeeld hetzelfde. Manchester United moest zich voornamelijk beperken tot tegenhouden en kwam in de 65e minuut op achterstand. Willock scoorde van dichtbij met een kopbal. Vlak voor tijd bepaalde Callum Wilson (eveneens met het hoofd) de eindstand.

Wout Weghorst was op het moment van de openingsgoal net gewisseld. De dertigjarige Nederlander speelde als spits en kreeg één kans, waarbij hij het zijnet trof. Oud-Ajacieden Lisandro Martínez en Antony werden ook opgesteld door Ten Hag. Bij Newcastle maakte Sven Botman de hele wedstrijd vol.

Manchester United wordt in de Premier League gepasseerd door Newcastle, dat nu derde staat. De ploeg van Ten Hag is de nummer vier en voelt de hete adem van nummer vijf Tottenham Hotspur. Alleen de eerste vier plekken geven recht op een Champions League-ticket.

Komende week speelt Manchester United in competitieverband thuis tegen zowel Brentford (woensdag) als Everton (zaterdag). De League Cup-winnaar is dit seizoen ook nog in de race voor de Europa League en de FA Cup.