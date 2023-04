Trefzekere Wijnaldum belangrijk voor AS Roma, Benzema wijst Real de weg

Georginio Wijnaldum heeft AS Roma zondag aan een zege geholpen in de Serie A. Hij maakte in het met 3-0 gewonnen thuisduel met Sampdoria het openingsdoelpunt en had ook een hoofdrol bij de tweede treffer. In Spanje leidde Karim Benzema Real Madrid naar een klinkende 6-0-zege.

Wijnaldum was in de eerste helft al dicht bij een doelpunt, maar toen raakte hij met zijn poging de paal. Na 57 minuten spelen kon de Oranje-international alsnog juichen. Hij kopte het openingsdoelpunt - kort na een rode kaart voor Sampdoria-verdediger Jeison Murillo - knap via de grond binnen.

Het betekende het tweede competitiedoelpunt van het seizoen voor Wijnaldum, die lang uit de roulatie was met een scheenbeenbreuk. In de slotfase was de middenvelder ook betrokken bij de 2-0. Hij werd gevloerd door de Sampdoria-doelman, waarna Paulo Dybala vanaf de stip raakschoot.

Een treffer van Stephan El Shaarawy in de blessuretijd maakte het feest compleet voor AS Roma, dat Feyenoord op 13 en 20 april treft in de kwartfinales van de Europa League. In de Serie A staat de ploeg van trainer José Mourinho vierde.

Bij Sampdoria viel Sam Lammers halverwege de tweede helft in. De oud-spits van PSV had in het begin van het seizoen een basisplek bij de laagvlieger, maar is pas net terug van een blessure. Hij deed ruim twintig minuten mee.

Top vijf Serie A Napoli 27-71 (+48) Lazio 28-55 (+25) Internazionale 28-50 (+15) AS Roma 28-50 (+12) AC Milan 27-48 (+8)

Benzema maakt hattrick binnen zeven minuten

In Spanje eiste Benzema de hoofdrol voor zich op met een hattrick binnen zeven minuten. De spits van Real Madrid kon tegen Real Valladolid in de 29e minuut voor het eerst juichen na een intikker. Nog geen drie minuten later schoot hij vanaf de rand van het strafschopgebied binnen en in de 36e minuut completeerde hij de hattrick door op acrobatische wijze binnen te tikken.

Door de snelle hattrick schrijft de 35-jarige Benzema weer eens geschiedenis in het shirt van 'De Koninklijke'. Het is de snelste hattrick van een speler van Real Madrid in de competitie sinds Fernando Hierro in 1992. Hij deed er destijds zes minuten over om drie keer te scoren tegen RCD Español.

Tegen Real Valladolid, de nummer zestien van de ranglijst, kwamen de andere doelpunten op naam van Rodrygo (1-0), Marco Asensio (5-0) en Lucas Vázquez (6-0). Bij de laatste treffer was Eden Hazard de aangever. De Belg maakte zijn eerste competitieminuten sinds september vorig jaar.

Real Madrid lijkt dit seizoen kansloos voor de landstitel. Met nog elf wedstrijden te gaan is de achterstand op FC Barcelona twaalf punten. Real is wel nog serieus in de race voor de Champions League (kwartfinales tegen Chelsea) en Copa del Rey (halve finales tegen FC Barcelona).

Top drie La Liga FC Barcelona 27-71 (+44) Real Madrid 27-59 (+36) Atlético Madrid 26-51 (+23)

