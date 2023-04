Benzema leidt Real Madrid met hattrick in zeven minuten naar klinkende zege

Karim Benzema heeft Real Madrid zondag naar een vlekkeloze overwinning geleid in de Spaanse competitie. De spits was bij een 6-0-zege op Real Valladolid goed voor drie goals, die hij binnen een tijdsbestek van zeven minuten maakte.

Benzema kon in de 29e minuut voor het eerst juichen na een intikker op aangeven van Vinícius Júnior. Nog geen drie minuten later schoot hij vanaf de rand van het strafschopgebied binnen en in de 36e minuut completeerde hij de hattrick door op acrobatische wijze binnen te tikken.

Door de snelle hattrick schrijft de 35-jarige Benzema weer eens geschiedenis in het shirt van 'De Koninklijke'. Het is de snelste hattrick van een speler van Real Madrid in de competitie sinds Fernando Hierro in 1992. Hij deed er destijds zes minuten over om drie keer te scoren tegen RCD Español.

Tegen Real Valladolid, de nummer vijftien van de ranglijst, kwamen de andere doelpunten op naam van Rodrygo (1-0), Marco Asensio (5-0) en Lucas Vázquez (6-0). Bij de laatste treffer was Eden Hazard de aangever. De Belg maakte zijn eerste competitieminuten sinds september vorig jaar.

Real Madrid lijkt dit seizoen kansloos voor de landstitel. Met nog elf wedstrijden te gaan is de achterstand op FC Barcelona twaalf punten. Real is wel nog serieus in de race voor de Champions League (kwartfinales tegen Chelsea) en Copa del Rey (halve finales tegen FC Barcelona).

Top drie La Liga FC Barcelona 27-71 (+44) Real Madrid 27-59 (+36) Atlético Madrid 26-51 (+23)

