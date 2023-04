Bejubelde Feyenoord-keeper Wellenreuther: 'Werd tijd dat ik ballen ging pakken'

Timon Wellenreuther blijft bescheiden onder de belangrijke rol die hij de laatste weken bij Feyenoord vervult. De keeper was zondag tegen Sparta Rotterdam (1-3-winst) wederom belangrijk.

Wellenreuther had onlangs al een groot aandeel in de 2-3-zege op Ajax met een prachtige redding op een inzet van Mohammed Kudus. Tegen Sparta hield hij Vito van Crooij vlak voor rust twee keer (bij een één-op-éénsituatie en een penalty) knap van scoren af.

De 27-jarige Wellenreuther vervangt sinds begin februari de geblesseerde Justin Bijlow en maakte in zijn eerste wedstrijden niet altijd een zekere indruk. Na de zege op Sparta werd hij luid toegezongen door de Feyenoord-aanhang.

"Het heeft wat weken geduurd voordat ik ballen ging tegenhouden", zei Wellenreuther met een lach tegen ESPN. "Ik ben heel blij dat ik het team hiermee kan helpen. We zullen wel zien wat er verder nog komt."

"Ik ben rustig gebleven en iedere dag hard blijven werken", vertelde hij over zijn wat mindere wedstrijden. "Uiteindelijk betaalt dat zich uit. Of dit Feyenoord het kampioenschap gaat opleveren? Laten we het hopen."

Timon Wellenreuther hield Spartaan Vito van Crooij twee keer knap van scoren af. Foto: Pro Shots

'Soms heb je een beetje geluk nodig'

Ook over zijn gestopte penalty (bij een 1-1-stand op slag van rust) bleef Wellenreuther bescheiden. "Het was niet heel moeilijk. Ik had al een vermoeden in welke hoek hij zou schieten. Soms heb je een beetje geluk nodig in het leven."

Wellenreuther kon op complimenten rekenen van Arne Slot. "Die penalty was een cruciaal moment", zei de trainer over de redding van zijn keeper. "Het was voor hem heel mooi, en dus voor ons als ploeg ook."

Dankzij de overwinning bij Sparta én de misstap die Ajax eerder op de dag bij Go Ahead Eagles beging (0-0) staat Feyenoord nu acht punten los in de titelstrijd. Er zijn nog zeven speelrondes te gaan.