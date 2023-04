Succesvolle tandem Van den Boomen-Dallinga levert Toulouse geen winst op

Delen via E-mail

Branco van den Boomen en Thijs Dallinga hebben Toulouse zondag niet aan een overwinning kunnen helpen in de Ligue 1. Het Nederlandse tweetal was van grote waarde bij de openingstreffer, maar ging met 3-1 onderuit bij Stade Brestois.

Van den Boomen en Dallinga vonden elkaar al in de tiende minuut. Een voorzet van Van den Boomen kwam bij de spits, die de bal achter voormalig AZ-doelman Marco Bizot kopte. Het betekende voor Dallinga zijn elfde competitietreffer van het seizoen.

Voor Van den Boomen was het alweer zijn achtste assist in de Ligue 1. Alleen Lionel Messi (dertien) en Neymar (elf) hebben dit seizoen meer assists gegeven in Ligue 1 dan de oud-speler van onder meer Willem II, FC Eindhoven en sc Heerenveen.