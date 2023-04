Noa Lang goud waard voor Club Brugge, goal Dallinga levert Toulouse niets op

Delen via E-mail

Noa Lang heeft zondag van zich doen spreken bij Club Brugge. De zesvoudig Oranje-international leidde zijn club met twee goals naar een overwinning. In Frankrijk bleek eerder op de dag een goal van Thijs Dallinga niets waard voor Toulouse.

In de tweede helft zorgde Brugge-verdediger Brandon Mechele voor de 0-3-eindstand. Lang, die nu op zeven competitiedoelpunten staat, werd tien minuten voor tijd gewisseld.

Na 31 speelrondes staat Club Brugge als nummer vijf twee punten achter KAA Gent, dat vierde staat. De top vier strijd na 34 wedstrijden in de play-offs om de titel. De nummers vijf tot en met acht spelen om een Europees ticket.

Club Brugge beleeft een roerig seizoen. De achttienvoudig kampioen begon met Carl Hoefkens als trainer, die in de winterstop werd ontslagen. Zijn opvolger Scott Parker werd vorige maand eveneens aan de kant gezet. Het seizoen wordt afgemaakt onder interim-coach Rik De Mil.

In Frankrijk vormden Branco van den Boomen en Dallinga in de tiende minuut een succesvolle tandem bij de 0-1 van Toulouse tegen Stade Brestois. Een voorzet van Van den Boomen kwam bij de spits, die de bal achter voormalig AZ-doelman Marco Bizot kopte. Het was voor Dallinga de elfde competitietreffer van het seizoen.