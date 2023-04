Feestende Feyenoord-spelers hoorden pas na zege bij Sparta van misstap Ajax

De spelers van Feyenoord hadden geen idee dat ze tegen Sparta Rotterdam een grote slag konden slaan in de titelstrijd. Trainer Arne Slot vertelde ze expres niet dat Ajax eerder op de dag punten had laten liggen.

Ajax kwam in de 12.15 uur-wedstrijd niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel bij Go Ahead Eagles. Feyenoord speelde om 14.30 uur, won wél (1-3) en staat nu acht punten los met nog zeven speelrondes te gaan.

"Ik wist het echt niet", zei aanvoerder Orkun Kökçü naderhand tegen ESPN over de uitslag bij Go Ahead-Ajax. "De trainer heeft niets gezegd in de kleedkamer. In de rust zei hij wel: jullie kunnen iets heel moois doen vandaag. Maar we hadden geen idee waarom."

Halverwege was de stand bij Sparta-Feyenoord 1-1, mede doordat de thuisploeg een penalty miste. In de tweede helft stelden Kökçü en zijn ploeggenoten orde op zaken door goals van Santiago Giménez en Dávid Hancko.

Hoewel Feyenoord nu op rozen zit in de titelrace, is de strijd volgens Kökçü allerminst gestreden. "We moeten hetzelfde blijven doen als het hele seizoen. Het is aan onszelf. We moeten elke wedstrijd alles geven en kunnen niet verzaken, want dan krijgen we het gewoon moeilijk."

De top vijf in de Eredivisie 1. Feyenoord 27-64 (+36)

2. Ajax 27-56 (+44)

3. PSV 27-56 (+39)

4. AZ 27-54 (+22)

5. FC Twente 27-48 (+22)

Slot: 'Was niet noodzakelijk om het te vertellen'

Trainer Slot vond het "niet heel noodzakelijk" om de misstap van Ajax vooraf met zijn spelers te delen. "Ook omdat onze fans al zo hard begonnen te juichen", zei de voormalige middenvelder, die verder vooral vond dat de Feyenoord-spelers geen extra motivatie nodig zouden moeten hebben.

"Het is heel prettig dat Ajax punten verliest, daar hoef ik niet omheen te draaien. Maar je moet zelf die wedstrijd winnen. Als je de spelers nu nog fanatiek zou moeten maken met het resultaat van Ajax, dan zou er ook iets aan ontbreken."

Ondanks de zwaarwegende zege hield Slot vooral aan de eerste helft geen heel goed gevoel over. "Er waren een paar momenten dat ik graag iets meer noodzaak had gezien van het voorkomen van een counter of het blokken van een bal. De tweede helft was een stuk beter."