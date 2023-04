Fortuna drukt FC Groningen dieper in problemen, VAR zit FC Utrecht dwars

Fortuna Sittard heeft zondag FC Groningen nog dieper in de problemen gedrukt. De Limburgers wonnen met 3-1 van de noorderlingen, die de degradatiezorgen daardoor zien toenemen. FC Utrecht verspeelde door drie afgekeurde goals ook thuis tegen FC Volendam punten: 0-0.

Iñigo Córdoba opende al in de derde minuut de score voor Fortuna tegen FC Groningen. De Spanjaard schoot op aangeven van Tijjani Noslin bij een counter van de thuisploeg.

FC Groningen verspeelde daarna een aantal kansen op de gelijkmaker, maar kwam vlak voor rust wel tot scoren. Elvis Manu vond het net, maar het doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Kort daarna was het wel raak voor Fortuna. Córdoba tikte raak uit een rebound, nadat Michael Verrips een afstandsschot van Noslin nog had gekeerd.

In de tweede helft was FC Groningen een paar keer dicht bij de aansluitingstreffer. Zo had Fortuna-doelman Ivor Pandur een geweldige redding in huis bij een kopbal van Ricardo Pepi en raakte Isak Dybvyk Määttä de paal.

Een kwartier voor tijd kwam FC Groningen wel terug in de wedstrijd. Pepi werd bediend door Florian Krüger, speelde zich vrij en schoot knap raak. De bezoekers gingen daarna nog op jacht naar de gelijkmaker, maar in blessuretijd werd het nog 3-1. Paul Gladon kopte tegen zijn oude club raak uit een vrije trap van Úmaro Embaló.

Door de nederlaag heeft nummer zeventien FC Groningen nu zeven punten achterstand op nummer zestien Excelsior. De onderste twee ploegen degraderen aan het einde van het seizoen rechtstreeks uit de Eredivisie. Fortuna bezet de elfde plaats.

Stand onder in de Eredivisie 13. FC Volendam 27-27 (-25)

14. Vitesse 27-24 (-17)

15. FC Emmen 27-24 (-21)

16. Excelsior 27-24 (-36)

17. FC Groningen 27-17 (-29)

18. SC Cambuur 27-16 (-30)

FC Utrecht laat door drie afgekeurde goals weer punten liggen

FC Utrecht was in de eerste helft tegen FC Volendam de betere ploeg, maar creëerde weinig grote kansen. Anastasios Douvikas stichtte een aantal keren gevaar en Bart Ramselaar schoot vlak voor rust op de paal. Vroeg in de tweede helft vond Nick Viergever wel het doel voor de thuisploeg, maar die treffer werd afgekeurd wegens buitenspel.

Na een uur spelen dacht Ramselaar de score wel te openen. De middenvelder profiteerde optimaal nadat FC Volendam-doelman Filip Stankovic de bal precies voor zijn voeten sloeg. Maar de goal werd na tussenkomst van de VAR geannuleerd omdat de bal in aanloop naar het doelpunt de zijlijn had gepasseerd.

FC Utrecht bleef vervolgens op een treffer jagen en dat leek zeven minuten voor tijd in de 1-0 te resulteren. Douvikas, met twaalf goals samen met PSV'er Xavi Simons gedeeld Eredivisie-topscorer, tikte van dichtbij binnen. Maar opnieuw gooide de VAR roet in het eten, want Bas Dost stond hinderlijk buitenspel.

Ook in de acht minuten blessuretijd kwam FC Utrecht niet tot scoren, al was het daar nog heel dichtbij. Een kopbal van Mike van der Hoorn werd van de lijn gehaald door Robert Mühren.

FC Utrecht bezet de zevende plaats op de ranglijst. De afgelopen weken verloor de ploeg van coach Michael Silberbauer van Fortuna Sittard (1-2) en Go Ahead Eagles (1-2) en speelde zij gelijk bij NEC (2-2). FC Volendam staat dertiende.