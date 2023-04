FC Utrecht laat door drie afgekeurde goals ook punten liggen tegen FC Volendam

Delen via E-mail

FC Utrecht heeft zondag voor de vierde keer op rij punten laten liggen in de Eredivisie. De Domstedelingen speelden in Stadion Galgenwaard door drie afgekeurde goals met 0-0 gelijk tegen FC Volendam.

FC Utrecht was in de eerste helft de betere ploeg, maar creëerde weinig grote kansen. Anastasios Douvikas stichtte een aantal keren gevaar en Bart Ramselaar schoot vlak voor rust op de paal.

Vroeg in de tweede helft vond Nick Viergever wel het doel voor de thuisploeg, maar die treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. FC Volendam kwam vervolgens iets beter in de wedstrijd en werd een paar keer gevaarlijk via Gaetano Oristanio.