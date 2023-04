Feyenoord slaat grote slag in titelstrijd met winst bij stadgenoot Sparta

Feyenoord heeft zondag uitstekende zaken gedaan in de strijd om de landstitel. De ploeg van trainer Arne Slot won de stadsderby tegen Sparta Rotterdam met 1-3 en zag achtervolger Ajax eerder op de dag struikelen.

Feyenoord nam op Het Kasteel al snel de leiding dankzij Igor Paixão. De club uit Rotterdam-Zuid was beter, maar zag de thuisploeg voor rust langszij komen via een prachtgoal van Mica Pinto.

Nog in de eerste helft miste Spartaan Vito van Crooij vlak achter elkaar een grote kans én een penalty. Na rust bezorgden Santiago Giménez en Dávid Hancko het sterkere Feyenoord de winst.

Eerder op de dag kwam Ajax niet verder dan 0-0 bij Go Ahead Eagles. Het betekent dat Feyenoord als Eredivisie-koploper nu een voorsprong van acht punten heeft op Ajax en PSV. Er zijn nog zeven speelrondes te gaan.

Het seizoen gaat voor Feyenoord woensdag verder, wanneer Ajax naar De Kuip komt in de halve finales van de KNVB-beker. Vier dagen later wordt in Eredivisie-verband thuis tegen RKC Waalwijk gespeeld.

De top vijf in de Eredivisie 1. Feyenoord 27-64 (+36)

2. Ajax 27-56 (+44)

3. PSV 27-56 (+39)

4. AZ 27-54 (+22)

5. FC Twente 27-48 (+22)

Van Crooij schlemiel in vermakelijke eerste helft

Feyenoord was zondag vanaf het begin sterker in de derby van Rotterdam en kwam al snel op 0-1. Nadat Sparta al gewaarschuwd was bij gevaar van Alireza Jahanbakhsh en Orkun Kökçü, ramde Paixão de bal binnen na een afgeslagen corner.

Na een half uur beet Sparta wat meer van zich en dat leverde prompt de schitterende gelijkmaker van Pinto op. De linksback ging op avontuur, trok vanaf rechts naar binnen en schoot prachtig raak in de verre kruising.

Vlak erna had Jahanbakhsh de 1-2 op zijn schoen (zijn rollertje ging nipt voorlangs), maar had Feyenoord geluk dat het bij rust 1-1 was. Van Crooij miste eerst oog in oog met keeper Timo Wellenreuther en zag de Feyenoord-keeper daarna ook bij een penalty (gegeven na hands van Mats Wieffer) als winnaar uit de strijd komen.

Timo Wellenreuther wordt bij rust op weg naar de kleedkamer bedankt voor het stoppen van de penalty. Foto: Pro Shots

Feyenoord slaat na rust toe

In de tweede helft trok Feyenoord het initiatief opnieuw naar zich toe. Het resulteerde in gevaar van Sebastian Szymanski, Paixão en Kökçü. Een vroeg doelpunt bleef - in tegenstelling tot de eerste helft - uit.

Ook nu liet Sparta zich pas gaandeweg wat meer gelden. Weer dook Van Crooij gevaarlijk op, maar opnieuw stond Wellenreuther zijn mannetje. Aan de andere kant knalde Szymanski net voorlangs.

Toch trok het betere Feyenoord de derbywinst naar zich toe. Zo'n twintig minuten voor tijd scoorde Giménez (hij had vlak daarvoor nog hoog over geschoten). Niet veel later glipte Hancko door de defensie om voor de beslissing te zorgen: 1-3. De zege leidde tot uitzinnige vreugdetaferelen.