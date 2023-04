Ontslagrecord in Premier League: ook Leicester-coach Rodgers moet vertrekken

De ontslaggolf in de Premier League blijft maar voortduren. Brendan Rodgers is zondag als elfde manager dit seizoen ontslagen, waarmee het record in de Engelse topcompetitie is gebroken.

De vijftigjarige Rodgers had Leicester City sinds februari 2019 onder zijn hoede. Twee jaar geleden won de Noord-Ier met 'The Foxes' zowel de FA Cup als het Community Shield. Vorig jaar bereikte hij met zijn ploeg de halve finales van de Conference League, waarin de latere winnaar AS Roma te sterk was.

In de Premier League leidde Rodgers Leicester in zijn eerste seizoen naar de negende plaats. Daarna eindigde Leicester onder zijn hoede tweemaal als vijfde en vorig seizoen als achtste.

Dit seizoen zijn de resultaten een stuk minder. Leicester staat op dit moment slechts achttiende en moet dus tegen degradatie vechten. De onderste drie ploegen degraderen aan het eind van het seizoen rechtstreeks uit de Premier League.

In de laatste zes competitieduels verloor Leicester vijf keer en speelde het eenmaal gelijk. Zaterdag ging de ploeg van Rodgers met 2-1 onderuit bij Crystal Palace. In de FA Cup liet Leicester zich in de achtste finales verrassen door Blackburn Rovers.

Rodgers elfde ontslagen manager in Premier League

Ook assistent-coach Chris Davies moet vertrekken bij Leicester. De honneurs bij de landskampioen van 2016 worden voorlopig waargenomen door Adam Sadler en Mike Stowell.

Door het vertrek van Rodgers is het recordaantal ontslagen hoofdtrainers in één Premier League seizoen gebroken. Vorig seizoen werden ook tien managers ontslagen in de Engelse competitie. Een week geleden werd dat record al geëvenaard door het ontslag van Antonio Conte bij Tottenham Hotspur.